So feiert H.P. Baxxter den zweiten Hochzeitstag mit Sara

Zum zweiten Hochzeitstag hat H.P. Baxxter (62) seinen Followern auf Instagram eine seltene Überraschung beschert: Der Scooter-Frontmann postete ein Pärchenfoto mit seiner Ehefrau Sara. Auf dem Bild zeigen sich die beiden Arm in Arm, beide ganz in Schwarz gekleidet. H.P. trägt einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, schwarzer Fliege und weißem Einstecktuch, Sara ein schwarzes Spitzenkleid. "Neulich in der Sansibar", schrieb er dazu – ein dezenter, aber eindeutiger Hinweis auf den besonderen Anlass: Genau vor zwei Jahren haben die beiden auf Sylt geheiratet.

Auch in den Kommentaren blieb der Liebesgruß nicht unbemerkt. Tour-DJ Picco schwärmte: "Tolles Foto – Mega Outfit." Auch Schauspielerin Mirja du Mont (50) meldete sich mit zwei roten Herzen zu Wort. Gemeinsame Bilder des Paares sind auf H.P. Baxxters Social-Media-Kanälen eine echte Seltenheit – dort dominieren sonst Videos von Festivals und Bühnenauftritten. Die kleine Liebesgeste zum Jubiläum ist deshalb umso bemerkenswerter und fällt besonders ins Auge.

Das Paar hatte sich im Mai 2023 öffentlich als Liebespaar zu erkennen gegeben. Trotz eines Altersunterschieds von 37 Jahren habe es "gleich richtig gefunkt", schwärmte H.P. damals. Den Heiratsantrag machte er Sara im Urlaub in den schottischen Highlands. Im Juni 2024 folgte dann die Hochzeit auf Sylt – erst standesamtlich, einen Tag später auch kirchlich in der St.-Severin-Kirche in Keitum. Für H.P. ist es die dritte Ehe. Gegenüber Bild scherzte er vor der Hochzeit: "Dreimal ist Ostfriesenrecht. Ich bin aus Ostfriesland." Doch er betonte auch: "Das ist jetzt meine dritte und letzte." Auf dem Oktoberfest hatte der Musiker zudem verraten, dass er nicht eifersüchtig ist und gegenseitiges Vertrauen in seiner Beziehung einen hohen Stellenwert hat: "Wir vertrauen uns – ist alles entspannt." Es scheint, als habe der Scooter-Frontmann sein Glück gefunden.

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Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und seiner Ehefrau Sara in der Sansibar

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Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und Sara bei ihrer Hochzeit im Juni 2024

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Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und Sara, September 2025

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