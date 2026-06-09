Tränen: So hart war erste Zeit als Mama für Romina Palm

Romina Palm (27) ist seit Mai 2025 Mama – und die erste Zeit mit Tochter Hazel war für das Model alles andere als einfach. Im Podcast "Unter uns gesagt" blickt sie jetzt offen auf die Wochen nach der Geburt zurück und spricht dabei auch über Momente voller Tränen. "Das war das erste Mal, dass ich Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für dieses kleine Lebewesen übernehmen musste. Es hat sich eine ganz neue Welt für mich geöffnet. Natürlich kommen damit auch Angst und Sorgen einher", erklärt sie ehrlich. Die Influencerin und ihr Partner Christian Wolf (30) sind die Eltern der kleinen Hazel.

Besonders schmerzhaft sei für sie ein Moment mit ihren besten Freundinnen gewesen. Da Romina die Erste in ihrem Freundeskreis mit Baby ist, traf sie das Treffen nach eigener Aussage besonders hart. "Ich weiß noch, meine zwei besten Freundinnen kamen einmal samstags zu mir, um Hazel kennenzulernen. Dann meinten sie danach: 'Wir gehen jetzt noch in die Stadt, was essen, und danach noch um die Häuser ziehen.' Da habe ich angefangen zu weinen", berichtet sie in der Podcast-Folge. In diesem Augenblick habe sie sich gewünscht, einfach mitgehen zu können. "Das hast du halt mit deinem kleinen Baby nicht mehr", erklärt sie.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin habe sich damals sogar gefragt, wo ihr altes Ich geblieben sei: "Ich hatte das Gefühl, mir hat jemand Romina genommen." Gleichzeitig betont die junge Mama aber auch, dass sie sich in dieser intensiven Phase neu entdeckt habe. Durch die neue Rolle habe sie sich selbst anders kennengelernt und einen neuen Blick auf ihr Leben, ihre Freundschaften und ihren Alltag bekommen – ein sehr persönlicher Einblick in das Gefühlschaos rund um ihren Start in den Mama-Alltag.

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Instagram / rominapalm Romina Palm nach der Geburt ihrer Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026