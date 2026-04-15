Nicole Kidman enthüllt Rat an ihre Töchter nach Scheidung

Nach ihrer Scheidung von Keith Urban (58) hat Nicole Kidman (58) ihren beiden Teenager-Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret klare Worte mit auf den Weg gegeben. Die Schauspielerin sprach jetzt bei der "Silk Speaker Series" der University of San Francisco offen darüber, wie sie ihre Mädchen auf die Zukunft vorbereitet. "Ich habe ihnen gesagt, dass die Entscheidungen, die sie jetzt treffen, ihre Leben beeinflussen werden, aber auch, dass sich Dinge verändern und nichts in Stein gemeißelt ist", so Nicole laut der Daily Mail. Emotionale Stabilität sei dabei das Wichtigste. Denn nur mit einem stabilen Fundament könnten die Mädchen das Gefühl entwickeln, dass ihnen die Welt offensteht.

Mit ihrer Aussage "Ich habe ihnen gesagt, dass sie eine unglaubliche Zukunft haben werden, aber sie kann unglaublich überwältigend sein" machte die Oscarpreisträgerin deutlich, dass sie ihren Töchtern nicht nur Mut zusprechen, sondern sie auch auf Herausforderungen vorbereiten möchte. Ihr eigener Vater, Antony Kidman, habe ihr damals mitgegeben, dass sie mit Durchhaltevermögen vieles erreichen könne. Die Scheidung von Musiker Keith wurde im Januar 2026 finalisiert. Die gemeinsamen Töchter stehen damit in einer Umbruchphase. Sunday Rose hat inzwischen erste Schritte in der Modewelt gemacht und lief im November 2025 bei der Pariser Fashionweek für Dior über den Laufsteg. Beim AFI Life Achievement Award 2024 war die ganze Familie noch gemeinsam aufgetreten. Neben den beiden Töchtern ist Nicole auch Mutter von Isabella, 33, und Connor, 31, die aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (63) stammen.

Beim Vortrag überraschte Nicole das Publikum noch mit einer ganz anderen Ankündigung: Sie möchte eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin, auch "Death Doula" genannt, machen. Ausgelöst wurde dieses Vorhaben durch den Tod ihrer Mutter Janelle im September 2024. "Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur so viel geben", sagte sie. Da sie und ihre Schwester Antonia Kidman viele Kinder haben und beide beruflich stark eingespannt seien, hätten sie eine Death Doula engagiert. "Das war der Moment, in dem ich dachte: Ich wünschte, es gäbe diese Menschen auf der Welt, die da sind, um unparteiisch Trost und Fürsorge zu spenden. Ich finde es wirklich wichtig, dass es auf der Erde Fürsorge für den Anfang und das Ende gibt", sagte die Schauspielerin und machte damit deutlich, wie sehr sie Themen wie Abschied, Familie und Nähe bewegen.

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

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Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman