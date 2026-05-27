Mit Grippe am Wrestling-Set: Nicole Kidman musste in Klinik

Nicole Kidman (58) hat für ihre Rolle in der neuen Apple-TV+-Serie "Only Margo" offenbar alles gegeben und dabei sogar ihre Gesundheit riskiert. Während der Dreharbeiten soll die Hollywoodikone trotz einer heftigen Grippe für eine körperlich extrem fordernde Wrestling-Szene vor der Kamera gestanden haben. Schauspielkollege Nick Offerman (55) schilderte laut der Bild-Zeitung, dass Nicole während des Drehs "bleich" und "zitternd" gewesen sei, die Szene aber dennoch professionell durchgezogen habe. Kurz nach dem Take wurde die Schauspielerin dann in eine Klinik gebracht, wo sie per Infusion behandelt wurde.

In "Only Margo" spielt Nicole an der Seite von Elle Fanning (28), die die Titelrolle der jungen Margo übernimmt. Die Figur startet in der Serie aus Geldnot einen OnlyFans-Account und kämpft mit Scham, Existenzängsten und Überforderung. Nicole ist laut Bild jedoch nicht nur als Produzentin hinter den Kulissen beteiligt, sondern übernimmt auch selbst eine prägnante Nebenrolle: Sie spielt Linda "Lace" Sawkins, eine ehemalige Wrestlerin, die sich zur schlagfertigen Anwältin entwickelt hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nicole bei Dreharbeiten an ihre körperlichen Grenzen gegangen ist. Bereits am Set von "Moulin Rouge" aus dem Jahr 2001 hatte sie sich mehrere Rippen sowie einen Knöchel verletzt. Regisseur Baz Luhrmann (63) verriet kürzlich gegenüber The Guardian: "Es war nicht einfach, aber sie ist eben ein echtes Stehaufmännchen." Für Nicole scheint all das jedoch kein Grund zu sein, kürzerzutreten. Laut Bild arbeitet sie derzeit parallel an mehreren Projekten: Neben "Only Margo" stehen mit "Zauberhafte Schwestern 2" und dem Horror-Thriller "The Young People" bereits weitere Produktionen in den Startlöchern.

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York, April 2026

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Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Haute Couture Fashion Week

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood