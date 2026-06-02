Met-Gala-Eklat: Nicole Kidman lässt Hugh Jackman abblitzen

Bei der diesjährigen Met Gala in New York City soll es zu einem auffälligen Eklat zwischen zwei alten Bekannten gekommen sein. Nicole Kidman (58), die in diesem Jahr als sogenannte Co-Chairwoman der glamourösen Veranstaltung fungierte, soll ihren langjährigen Freund Hugh Jackman (57) und dessen neue Partnerin Sutton Foster (51) demonstrativ ignoriert haben. Wie das Magazin New Idea berichtet, wurden die beiden nicht miteinander fotografiert. "Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sie überhaupt miteinander gesprochen haben", resümierte ein Insider. Für Außenstehende war das bemerkenswert, schließlich verbindet Nicole und Hugh eine jahrelange enge Freundschaft. Unter anderem standen sie 2008 gemeinsam für den Baz-Luhrmann-Film "Australia" vor der Kamera.

Der Grund für das frostige Verhalten scheint klar zu sein: Nicoles Loyalität gilt offenbar Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70). "Nicole ist klar im Team Deb", erklärte ein Insider gegenüber Rob Shuter im "Naughty But Nice"-Podcast. "Sie ist der Meinung, dass Deb durch den Verlauf der Dinge tief verletzt wurde. Nicole hat kein Interesse daran, so zu tun, als wäre das nicht so, nur weil Hugh mit einer neuen Frau an seiner Seite aufgetaucht ist." Hugh soll über das Verhalten seiner Kollegin alles andere als begeistert sein. "Er ist verletzt und verwundert", verriet eine andere Quelle wiederum dem Magazin New Idea. Gegenüber Woman's Day hieß es zudem, die beiden Frauen hätten inzwischen eine Art "First Wives Club" (übersetzt: "Der Club der ersten Ehefrauen") gebildet und stünden sich in ihrer jeweiligen Situation gegenseitig bei.

Nicole und Deborra-Lee kennen sich bereits seit rund 40 Jahren – sie spielten 1987 gemeinsam in dem australischen Film "The Bit Part". Damit ist ihre Freundschaft deutlich älter als Nicoles Beziehung zu Hugh. Insider zufolge war es Deborra-Lee, die Nicole in den vergangenen Jahren als verlässliche Stütze zur Seite stand – auch als Nicoles Ehe mit Keith Urban (58) in die Brüche ging. Nun scheint Nicole diese Unterstützung zurückgeben zu wollen. Hugh und Deborra-Lee hatten ihre Trennung im Jahr 2023 öffentlich gemacht, die Scheidung wurde im vergangenen Juni nach 27 gemeinsamen Ehejahren besiegelt. Zuletzt wurde berichtet, dass Deborra-Lee sogar darum gebeten haben soll, Hugh und Sutton persönlich zu treffen, um etwaige Spannungen zu klären.

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Getty Images Nicole Kidman und Hugh Jackman im Januar 2018

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023