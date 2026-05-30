Anna-Carina Woitschack kann "Let's Dance"-Sieg nicht glauben

Anna-Carina Woitschack (33) kann ihren Triumph bei Let's Dance noch immer nicht so recht fassen. Die Schlagersängerin hat die 19. Staffel der RTL-Erfolgsshow gewonnen und sich gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) gegen Rapper Milano (27) und Ninja Warrior Germany-Star Joel Mattli (32) durchgesetzt. Mit drei perfekten Performances – Quickstep, Paso Doble und Freestyle – holte sie dreimal die volle Punktzahl von 30 Punkten und überzeugte damit Jury und Publikum gleichermaßen. Um 0.32 Uhr in der Nacht war es dann offiziell: Anna-Carina wurde zur "Dancing Star 2026" gekürt. Gegenüber Bild beschrieb sie ihren Schock in dem Moment: "Ich war mir irgendwie so sicher, dass es Milano ist. Als dann gesagt wurde, dass es sehr eng ist, dachte ich: Ich glaube, es ist wieder keine Frau. Umso mehr war ich geschockt."

Besonders emotional war der Abend für Anna-Carina wegen der Anwesenheit ihres Vaters Wendolin. Der 81-jährige Puppenspieler hatte im vergangenen Jahr gegen Lymphdrüsenkrebs gekämpft, der zunächst als unheilbar galt. Nach einer erfolgreichen Behandlung an der Uniklinik Magdeburg konnte der Tumor zerstört werden – und so war es für die Sängerin umso bedeutsamer, dass ihr Vater beim Finale dabei sein konnte. "Mein Papa ist so stolz. Er hat geweint. Er ist einfach der stolzeste Mensch der Welt gerade", sagte sie gegenüber Bild. Den begehrten "Let's Dance"-Pokal wird Anna-Carina übrigens in ihrer neuen Wohnung in Dessau aufstellen – ihrer allerersten eigenen. "Bisher habe ich zuerst bei meinen Eltern gewohnt oder war in Beziehungen und bin mit denen immer direkt zusammengezogen", erklärte sie.

An eine Auszeit denkt die frisch gebackene "Dancing Star" nach ihrem Sieg nicht. "Ich will nicht in dieses berühmte Loch fallen", sagte sie und kündigte an, bald wieder für ihre Fans auf der Bühne stehen zu wollen. Wegen der Show hatte sie zahlreiche Live-Auftritte absagen müssen. Außerdem deutete Anna-Carina an, dass bereits eine weitere TV-Sendung in Planung sei – um welche es sich handelt, wollte sie aber noch nicht verraten. Seit dem 27. Februar 2026 hatte sie Woche für Woche auf dem RTL-Parkett gestanden und sich von Runde zu Runde ins Finale getanzt.

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack, Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin