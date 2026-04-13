Promo für Comeback? Ski Aggu präsentiert Dreiecksbeziehung

Ski Aggu (28) ist zurück – und er kommt mit gleich mehreren Überraschungen. Der Berliner Rapper meldete sich jetzt mit einem neuen Look: Statt seiner bekannten Skibrille trägt er nun ein Modell mit drei bunten Gläsern, dazu lange, glatte Haare, eine helle Leinentunika und bunte Hosen. Barfuß auf einem Baumstamm sitzend, mit Perlenketten um den Hals und einer Mundharmonika in der Hand, präsentierte er sich an der Seite von Moderatorin Sylvie Meis (48) in einem Video, wie 20 Minuten berichtet. Doch das war längst nicht alles: Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erschien der 28-Jährige gemeinsam mit zwei Partnern und outete sich damit als Teil einer polyamoren Dreiecksbeziehung.

Ski Aggu erzählte Sylvie zudem von seiner Zeit in Australien und seine Rückkehr nach Deutschland. "Ich würde schon sagen, dass ich mich in Australien selbst gefunden habe. Es ist eine Menge passiert, ich habe viel reflektiert und ich kann nicht länger darüber schweigen", sagte er. Er deutete dabei eine musikalische Weiterentwicklung an, die sich wohl von seinen bisherigen Party-Hymnen unterscheiden dürfte. Auf die Frage von Sylvie, ob er keine Angst habe, dass seine Fans diesen Wandel nicht verstehen könnten, reagierte er gelassen: Er mache seine Kunst am Ende für sich selbst. Das Video endete mit einem Hinweis auf einen neuen Song, der an einem Donnerstag um 20 Uhr erscheinen soll. Im Frühstücksfernsehen philosophierte er derweil gemeinsam mit seinen zwei Partnern über den tieferen Sinn des Daseins. Viele Fans zeigen sich skeptisch und vermuten hinter dem gesamten Auftritt eine groß angelegte Marketingaktion.

Ski Aggu hatte seine Auszeit bereits vor einigen Monaten angekündigt. Auf Instagram schrieb er damals, er wolle auf seinen Körper hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit weglegen. Sein Ziel war eine Reise nach Australien, wo er nach dem Prinzip "Work and Travel" neue Eindrücke sammeln, zu sich selbst finden und seine Englischkenntnisse verbessern wollte. Wie lange die Pause dauern werde, ließ er bewusst offen.

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Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

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Instagram / wer.ist.aggu Ski Auggu im Juni 2024

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Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel