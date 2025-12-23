Für Work and Travel: Ski Aggu legt Rap-Karriere auf Eis

Der Berliner Rapper Ski Aggu (28) hat überraschend angekündigt, seine Musikkarriere auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Dies teilte er via Instagram mit. "Es ist an der Zeit, auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen", erklärte der Musiker in seinem Post. Statt Studiosessions und Bühnenauftritten plant Ski Aggu nun eine Reise nach Australien, wo er sich dem Konzept "Work and Travel" widmen möchte. Der Künstler hofft, durch diesen Schritt neue Eindrücke zu gewinnen, zu sich selbst zu finden und seine Englischkenntnisse zu verbessern. Wie lange die kreative Pause dauern wird, ließ er bewusst offen.

Mit seinem einzigartigen Mix aus Techno-Beats und Rap hatte Ski Aggu sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene erarbeitet. Vor allem seine Kollaboration mit Otto Walkes brachte ihm zusätzlichen Ruhm und eine breite Zuhörerschaft. Doch was ihn einst als Vorreiter ausgezeichnet hatte, empfindet der Berliner mittlerweile als Mainstream. "Rap auf Techno-Beats ist jetzt offiziell Mainstream", kommentierte er in seinem Instagram-Statement. Dieser Wandel sowie seine persönliche und gesundheitliche Reflexion trugen dazu bei, dass er sich dazu entschloss, der Branche vorerst den Rücken zu kehren.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Rapper Schlagzeilen gemacht, als er seine Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Musiklabel beendete. Grund dafür waren Vorwürfe gegen die Führung des Berliner Labels, die ein ungesundes Arbeitsumfeld beschrieben. Dieser Schritt markierte einen Wendepunkt, der den Künstler offenbar dazu bewogen hat, seine Prioritäten neu zu ordnen. Für seine Anhänger bedeutet das zwar eine ungewohnte Funkstille, für ihn selbst aber einen Alltag fernab von Release-Druck und vollen Terminkalendern.

Getty Images Ski Aggu auf dem Hurricane Festival 2024

Instagram / wer.ist.aggu Ski Aggu im Oktober 2023

Instagram / wer.ist.aggu Ski Auggu im Juni 2024