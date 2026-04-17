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Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio schürt Gerüchte um heimliche Hochzeit

Alessandra Ambrosio schürt Gerüchte um heimliche Hochzeit

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Alessandra Ambrosio (45) heizt die Gerüchteküche an: Das Model verbringt derzeit mit ihrem Partner Buck Palmer einen romantischen Urlaub in Indonesien – und plötzlich blitzen an beiden Ringfingern goldene Ringe. In einer neuen Instagram-Story zeigen sich die Laufstegschönheit und der Schmuckdesigner entspannt am Strand und beim Ausritt am Meer, die Hände deutlich im Fokus. Weil die funkelnden Ringe genau dort sitzen, wo traditionell Eheringe getragen werden, rätseln Fans nun, ob Alessandra und Buck heimlich Ja gesagt haben.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Alessandra in einem Bikini-Posting einen goldenen Ring an eben diesem Finger präsentiert und damit Spekulationen über eine Verlobung ausgelöst. Damals war unklar, ob es sich "nur" um ein Liebes-Accessoire oder bereits um ein klares Zeichen Richtung Ehe handelt – jetzt legt das Paar mit den Doppelringen nach. Laut Daily Mail sollen Insider berichtet haben, dass es zwischen der Brasilianerin und dem Australier in den vergangenen Monaten immer ernster geworden sei. Ein Informant erklärte dem Portal: "Wenn Alessandra verlobt ist, hat sie es ihren Freunden noch nicht erzählt, aber alle haben das Gefühl, dass sie und Buck genau auf diesem Weg sind, weil sie sehr verliebt sind."

Kennengelernt haben sich Alessandra und Buck Berichten zufolge 2024 bei einer Party während der Kunstmesse Art Basel in Miami, kurz darauf funkte es zwischen dem Model und dem Designer. Die zweifache Mutter, die mit ihrem Ex-Verlobten Jamie Mazur (56) Tochter Anja und Sohn Noah großzieht, galt in der Vergangenheit laut einem Daily Mail-Insider als "serieller Beziehungsmensch", der lange Partnerschaften bevorzugt. In dem Bericht heißt es weiter, Alessandra habe in früheren Beziehungen erlebt, dass manche Partner mit ihrem Erfolg und ihrem Einkommen gehadert hätten, während Buck beruflich auf eigenen Beinen stehe und ihr auch exklusive Schmuckstücke kreiere.

Alessandro Ambrosio und Buck Palmer
Instagram / alessandraambrosio
Alessandro Ambrosio und Buck Palmer
Alessandra Ambrosio, Supermodel
Instagram / alessandraambrosio
Alessandra Ambrosio, Supermodel
Alessandra Ambrosio und ihr Partner Buck Palmer in Indonesien
Instagram / alessandraambrosio
Alessandra Ambrosio und ihr Partner Buck Palmer in Indonesien
Sind Alessandra Ambrosio und Buck Palmer eurer Meinung nach schon heimlich verheiratet?
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