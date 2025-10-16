Alessandra Ambrosio knutscht wild auf VS-Afterparty rum

Alessandra Ambrosio (44) zog bei der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show in New York City nicht nur auf dem Laufsteg alle Blicke auf sich. Auf der Afterparty im exklusiven Crane Club sorgte das brasilianische Model laut TMZ mit einem leidenschaftlichen Kuss mit ihrem Freund Buck Palmer für Gesprächsstoff. Unbeeindruckt von den gefeierten Gästen um sie herum, umarmten die beiden sich innig und genossen einen unverhohlenen öffentlichen Liebesmoment. Der Schmuckdesigner und die Schauspielerin schienen vollkommen in ihrer eigenen Welt versunken zu sein.

Die Afterparty war gespickt mit Prominenz aus der Modelszene, darunter Nina Dobrev (36), Irina Shayk (39), Anok Yai, Stella Maxwell (35) und Candice Swanepoel (36). Doch es war Alessandra, die wiederholt auffiel – sowohl auf der Party als auch bei der Show selbst. Auf dem Laufsteg präsentierte die zweifache Mutter schwarze Dessous, die sie mit aufwendigen, maskenförmigen Flügeln kombinierte. Diese dramatische Optik demonstrierte eindrucksvoll, warum Alessandra seit Jahren als eines der bekanntesten Gesichter der Marke gilt.

Privat zeigt sich das Model ebenso glücklich wie beruflich erfolgreich. Die Beziehung zu Buck, die bereits seit über einem Jahr besteht, ist geprägt von ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die schönen Dinge des Lebens. Das Paar genießt regelmäßig Auszeiten vom Alltag, sei es beim Reisen oder beim Entspannen in der Natur. Alessandra, die stets für ihre Bodenständigkeit bekannt ist, betont häufig, wie wichtig ihr diese gemeinsamen Momente sind, um die Balance zwischen ihrem glamourösen Berufsleben und ihrem Privatleben aufrechtzuerhalten.

Getty Images Alessandra Ambrosio im Mai 2024

Getty Images Bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York am 15. Oktober 2025 auf dem Laufsteg

Instagram / alessandraambrosio Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Januar 2025