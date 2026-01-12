Alessandra Ambrosio zeigt ihren durchtrainierten Bikini-Body

Alessandra Ambrosio (44) macht Anfang Januar dort weiter, wo andere vom Sommer nur träumen: am Strand in Brasilien, mit zwei Freundinnen, Sonne satt und türkisblauem Wasser im Rücken. Das Model zeigt in einem rot-gelb-blauen Karo-Bikini ihren durchtrainierten Bauch, plantscht im Meer, posiert mit Peace-Zeichen neben einem Barwagen und nippt stilecht aus einer Kokosnuss. Die Badeteile stammen aus ihrer eigenen Linie Gal Floripa, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrer besten Freundin geschaffen hat. Auf Instagram liefert die Brasilianerin dazu die passenden Schnappschüsse, die sie am Ozean zeigen – Haare offen, Hände in die Luft, Wasser auf die Kamera der Freundin spritzend. Grund zur Freude hat sie allemal: Nach Jahren der Abstinenz kehrte Alessandra im Oktober auf den Laufsteg von Victoria's Secret zurück – und sorgte damit für einen der emotionalsten Momente der Fashion-Welt.

Wie die Daily Mail berichtet, sind das Comeback und der aktuelle Beach-Trip nicht die einzigen guten Nachrichten. Seit Ende 2024 ist Alessandra offiziell mit dem Schmuckdesigner Buck Palmer liiert. Der erfolgreiche Unternehmer, der zuvor mit dem australischen Model Ashley Hart verheiratet war, hat das Herz der brasilianischen Schönheit im Sturm erobert. Die beiden wurden bereits turtelnd im Liebesurlaub gesichtet. Insider berichten in der Daily Mail von einer tiefen Verbindung zwischen den beiden: "Sie war noch nie so glücklich, weil er einen großartigen Sinn für Abenteuer hat und gerne neue Dinge ausprobiert – er ist perfekt für sie." Alessandra machte die Beziehung im Dezember 2024 mit einer rührenden Instagram-Liebeserklärung zum Geburtstag von Buck öffentlich. Sogar Hochzeitsglocken könnten bald läuten, heißt es aus dem Freundeskreis. Alessandra selbst schwärmt bei Us Weekly in den höchsten Tönen von ihrem Buck: "Wir lieben es, das Leben zu genießen, Zeit miteinander zu verbringen und uns an jeder Kleinigkeit zu erfreuen. Manchmal sind es wohl gerade die kleinen Dinge, die am meisten zählen. Was auch immer wir tun, wir beide haben einfach diese Leidenschaft für das Leben."

Alessandras Vergangenheit ist geprägt von schmerzhaften Trennungen. Ihre längste und bedeutsamste Beziehung führte sie mit dem amerikanischen Geschäftsmann Jamie Mazur (56), mit dem sie von 2005 bis 2018 liiert war und zwei Kinder bekam. Die zehnjährige Verlobung endete jedoch abrupt und ohne große Erklärungen, nachdem das Paar bereits seit Jahren Probleme hatte. Danach suchte sie Trost in den Armen des italienischen Modedesigners Nicolo Oddi, mit dem sie von Juli 2018 bis Dezember 2020 eine leidenschaftliche Beziehung führte. Die beiden zeigten sich regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit und teilten romantische Momente, doch auch diese Liebe war nicht von Dauer. Zwischen den längeren Beziehungen gab es immer wieder kürzere Romanzen und Flirts, unter anderem mit Fußballstar Neymar Jr. (33) im Jahr 2014. "Ich möchte Neymar heiraten. Er ist ein fantastischer Freund, ich verehre ihn", so Alessandra bei Telegrafi. Diese Serie von gescheiterten Beziehungen hinterließ bei der 44-Jährigen tiefe Spuren und lehrte sie, vorsichtiger mit ihrem Herzen umzugehen.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio posiert am Strand

Getty Images Bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York am 15. Oktober 2025 auf dem Laufsteg

Instagram / alessandraambrosio Buck Palmer und Alessandra Ambrosio, Januar 2025