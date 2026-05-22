Überraschung: "Emily in Paris" endet nach Staffel 6

Es ist offiziell: Emily in Paris steuert auf ihr großes Finale zu! Netflix bestätigte jetzt, dass die kommende Staffel die letzte der beliebten Comedyserie sein wird. Hauptdarstellerin Lily Collins (37) und Serienschöpfer Darren Star (64) haben den Drehstart auf Instagram mit Fotos vom Set gefeiert – und die zeigen, dass die Produktion bereits in vollem Gange ist. Gedreht wird zunächst in Griechenland, denn von dort aus hatte Serienromantiker Gabriel am Ende von Staffel fünf eine entscheidende Postkarte gesendet: Darin bat er Emily, ihn in dem Mittelmeerland zu treffen.

Wie das Branchenportal Deadline berichtet, wandte sich Lily in ihrer Instagram-Story direkt an die Fans der Show: "Nach sechs unvergesslichen Jahren, in denen ich Emily Cooper gespielt habe, freue ich mich, euch mitteilen zu dürfen, dass die kommende sechste Staffel unsere letzte sein wird." Sie versprach außerdem: "Staffel 6 wird euch alles bieten, was ihr an der Serie liebt, und das letzte Kapitel in Emilys Abenteuer des Lebens sein." Auch Darren Star meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort: "Emily in Paris mit dieser außergewöhnlichen Besetzung und diesem Crew zu drehen, war die Reise meines Lebens", erklärte er in einem Statement. "Ich bin Netflix, Paramount und vor allem den Fans so dankbar, die diese unglaubliche Reise mit uns gemacht haben."

Neben Griechenland ist auch Monaco als weiterer Drehort für die finale Staffel geplant. Die Erfolgsserie feierte im Oktober 2020 ihr Debüt auf Netflix und hat seitdem 32 Wochen in den globalen Top 10 des Streamers verbracht sowie in 90 Ländern die Nummer-eins-Position erreicht. Die Serie inspirierte Modetrends, wurde zum Gesprächsthema in den sozialen Medien und kurbelte den Tourismus in Frankreich so merklich an, dass sogar Präsident Emmanuel Macron (48) der Produktion öffentlich seinen Dank aussprach. Vor dem Serienende in Staffel 6 hoffen Fans nun, dass Emily und Gabriel endlich zusammenfinden – Darren deutete zuletzt an, dass Gabriels Einladung nach Griechenland "definitiv darauf hindeutet, dass die beiden in ihrem Leben füreinander bleiben werden."

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Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

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Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

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Getty Images Darren Star, Regisseur