Neues Sci-Fi-Abenteuer: Anne Hathaway kämpft gegen Dinos

Anne Hathaway (43) kämpft in ihrem neuesten Film gegen Dinosaurier – und das mitten in der Vorstadtidylle. In "The End of Oak Street" spielt sie eine Mutter, die gemeinsam mit ihrer Familie ums Überleben kämpft, nachdem ein mysteriöses kosmisches Ereignis ihre gesamte Straße an einen unbekannten Ort versetzt hat. An ihrer Seite stehen Ewan McGregor (55) sowie die Nachwuchsschauspieler Christian Convery (16) und Maisy Stella. Regie führt David Robert Mitchell, der bereits mit "It Follows" und "Under the Silver Lake" auf sich aufmerksam machte. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly gab der Filmemacher nun erste Details zu dem Science-Fiction-Thriller preis, der am 14. August in die Kinos kommt.

Die Geschichte der Familie Platt dreht sich aber nicht nur um das nackte Überleben inmitten von Urzeitwesen. Laut David Robert Mitchell bringen die Figuren auch bestehende familiäre Spannungen mit in die Ausnahmesituation. "Sie haben Familienspannungen, die bereits existieren, bevor sie mit dieser unglaublich gefährlichen Situation konfrontiert werden, und es geht wirklich darum, wie sich das auf ihre Dynamik auswirkt – zum Guten wie zum Schlechten", erklärt der Regisseur. Für Anne verspricht David eine besonders intensive Leistung: "Offensichtlich wissen wir alle, dass sie eine großartige Schauspielerin ist, aber es ist sehr cool, wohin sie emotional in diesem Film geht. Ich denke, die Leute werden sehr überrascht sein." Produziert wird der Film von J.J. Abrams und seiner Produktionsfirma Bad Robot, die an Bord kamen, nachdem Anne ihre Zusage gegeben hatte.

Die Idee zum Film hatte David auf einem ganz gewöhnlichen Spaziergang in seinem Viertel in Michigan. Der Anblick eines Zauns und einiger Mülltonnen brachte ihn auf den Gedanken, wie seltsam und faszinierend es wäre, genau an diesem Ort plötzlich einem Dinosaurier zu begegnen. Als Referenzpunkte für seinen Film nennt er die Kultserie "The Twilight Zone", den Horrorklassiker "Poltergeist" sowie M. Night Shyamalans (55) "Signs" – und verspricht außerdem ein Stück jenes typischen Amblin-Flairs der 1980er-Jahre, in denen der Film auch angesiedelt ist. "Es ist die Verbindung von Charakteren und Spektakel, so wie ich denke, dass einige dieser Filme aus den 70ern und 80ern das wirklich gut gemacht haben", so Mitchell.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Vorführung von "Mother Mary"

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Getty Images Ewan McGregor mit seinem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

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Getty Images Bei einer Pressekonferenz in Cannes: David Robert Mitchell stellt "Under The Silver Lake" vor

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