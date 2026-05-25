Großes Willkommen: Las Vegas dekoriert ganze Stadt für BTS

Die K-Pop-Gruppe BTS hat Las Vegas in ein leuchtendes Meer aus Rot verwandelt. Anlass dafür ist das groß angelegte Stadtprojekt "BTS The City Arirang - Las Vegas", das am 20. Mai startete und die Metropole auf die vier ausverkauften Konzerte im Allegiant Stadium vorbereiten sollte. Rund 60.000 Fans strömten allein zum Auftaktkonzert am 23. Mai in die Arena, und die Begeisterung war dabei nicht nur im Stadion zu spüren – die gesamte Stadt wurde in den BTS-Spirit eingetaucht. Schon beim Gang durch die Innenstadt zeigte sich, was das Projekt bedeutet: Mehr als 30 digitale Werbetafeln im Stadtgebiet begrüßten die Besucher mit der Botschaft "Welcome To BTS Arirang Tour".

Das Herzstück der Stadtdekoration war die Sphere, die weltgrößte kugelförmige Konzertarena. An den Konzertabenden strahlten auf ihrer riesigen Außenfassade Silhouetten der BTS-Mitglieder mit traditionellen koreanischen Laternen sowie ein großes Glockenmotiv. Dazu erschienen Fragen wie "What Is Your Love Song?" und "What Is Your Arirang?" auf dem Gebäude. Auch der Las Vegas Strip erstrahlte in leuchtendem Rot – Wahrzeichen wie der High Roller, der Las Vegas Eiffel Tower und der Gateway Arch tauchten die Stadt in die symbolische Farbe des neuen Albums "Arirang". Neben den roten Illuminationen gab es Feuerwerke zu den Songs "Normal" und "Hooligan", in Folie gewickelte Monorails mit der Aufschrift "What Is Your Arirang?" sowie eine immersive Medienkunstausstellung mit neuen Songs wie "Body to Body" und "Into the Sun". Beim Konzert selbst sorgte ein unangekündigter Auftritt von DJ Steve Aoki (48) für einen besonderen Moment: Er performte gemeinsam mit der Band eine Remix-Version von "MIC Drop". BTS richtete außerdem eine emotionale Botschaft an ihr Publikum: "Wir danken von Herzen allen, die in den letzten vier Jahren unverändert auf uns gewartet haben", zitierte die Gruppe ihre Fans.

Die rote Farbwahl ist dabei kein Zufall. Sie bezieht sich direkt auf das neue BTS-Album "Arirang", dessen symbolische Farbe Rot ist. Bereits 2022 hatte die Gruppe Las Vegas im Rahmen eines ähnlichen Stadtprojekts in ihrem damaligen Markenzeichen Lila erstrahlen lassen. Das aktuelle Projekt "The City Las Vegas" verbindet die städtische Infrastruktur mit der Musik und den Botschaften der Band. Weitere Events, darunter After Partys und Gastronomiepartnerschaften, sind noch bis Ende Mai und Anfang Juni geplant.

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Getty Images BTS treten beim Comeback-Konzert am Gwanghwamun Square in Seoul auf

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Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

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Getty Images Las Vegas ehrt BTS im Jahr 2022: Lila Leuchtreklamen zeigen "Borahaegas" vor den Konzerten im Allegiant Stadium