Nach Gerüchten: Bestätigt Olivia Rodrigo hier Single-Status?

Olivia Rodrigo (23) spricht nun offenbar selbst aus, was ihre Fans schon seit Monaten vermuten: Die Sängerin hat sich von Louis Partridge getrennt. In einem neuen Interview für die Beauty-Ausgabe des Magazins Cosmopolitan, geführt von ihrer engen Freundin Madison Hu, deutet Olivia das Liebes-Aus ganz offen an. Auf die Frage, in welcher Liebesphase sie sich derzeit befinde, erklärt sie, sie lebe aktuell in einer Ära der "Freundschaftsliebe" – und verrät nebenbei, dass sie langsam wieder mit dem Dating beginne. Die Musikerin steht kurz vor dem Release ihres neuen Albums "you seem pretty sad for a girl so in love", während der britische Schauspieler sich weiterhin bedeckt hält und die Trennung bislang nicht kommentiert hat.

Als Madison sie fragt, in welcher Phase der Liebe sie sich gerade befinde, antwortet Olivia: "Ich bin in der wichtigsten Phase – der Freundschaftsliebe, die mir direkt gegenübersitzt. Beste Freundin, Gemeinschaftsliebe. Dating ist nur das Sahnehäubchen obendrauf." Was sie zuletzt von der Liebe gelernt habe, beantwortet sie so: "Geduld. Die Dinge passieren so, wie sie passieren sollen. Es sollte keine Zähne-zusammenbeißen-Situation sein." Ihr neues Album trägt den Titel "you seem pretty sad for a girl so in love" und dürfte die Erlebnisse der vergangenen Zeit widerspiegeln: Die meisten der großen Songs handeln von Traurigkeit, Wut und gebrochenem Herzen, verrät sie.

Olivia und Louis hatten ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, auch wenn die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet wurden – etwa in London oder bei Events im Sommer. Kurz vor Weihnachten kamen dann Trennungsgerüchte auf: Die 23-Jährige wurde allein bei einer Weihnachtsfeier von Lily Allen (40) in der britischen Hauptstadt gesehen, während es um den Enola Holmes-Star ruhig blieb. Auch The Sun berief sich damals auf das Umfeld der beiden: "Die letzten Wochen waren nicht einfach für die beiden, und sie haben entschieden, dass es im Moment besser ist, getrennte Wege zu gehen."

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Imago Olivia Rodrigo, Sängerin

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Imago Olivia Rodrigo und Louis Partridge, August 2024

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Imago Louis Partridge, Dezember 2025