Met-Gala-Drama: Fans werfen Olivia Rodrigo Heuchelei vor

Olivia Rodrigo (23) sorgt im Rahmen der diesjährigen Met Gala für hitzige Debatten im Netz – obwohl sie den berühmten Teppich im New Yorker Metropolitan Museum selbst gar nicht betrat. Grund für den Aufreger: Kurz vor dem Mode-Event likte die Sängerin auf Instagram einen Protestpost der Aktivistengruppe "Everyone Hates Elon". In dem Clip werden Botschaften auf das 120-Millionen-Dollar-Penthouse von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) projiziert, darunter der Slogan: "Boycott the Bezos Met Gala". Wenige Stunden später tauchte Olivia dann jedoch bei der exklusiven Saint-Laurent-Afterparty in der People’s Bar auf. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, feierte sie dort in bester Laune mit anderen Gästen, wofür sie in den sozialen Medien prompt von einigen Nutzern als "Heuchlerin" bezeichnet wurde.

Die Kritik an Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sánchez (56) als Gastgeber der Gala ist vielfältig. Im Mittelpunkt steht die Tatsache, dass Amazon über seine Cloud-Sparte Amazon Web Services Verträge mit der US-Einwanderungsbehörde ICE unterhält, die derzeit Massenabschiebungen durchführt. Zudem soll AWS Daten für das Unternehmen Palantir hosten, das ICE Software zur Verfolgung und Identifizierung von Migranten bereitstellt. Auch der Umgang von Amazon mit seinen Angestellten ist Thema der Proteste. Supermodel Bella Hadid (29), die selbst bereits fünfmal an der Gala teilgenommen hatte, positionierte sich gegen die Veranstaltung und sprach sich für ein Video aus, in dem es heißt: "Man kann nicht die ICE-out-Anstecknadel tragen und gleichzeitig zur von Jeff Bezos unterstützten Met Gala gehen."

Die Met Gala in New York, die traditionell am ersten Maimontag stattfindet, gilt als das prestigeträchtigste Benefizevent der Modewelt. Organisiert von der US-Vogue, sichert der Abend den Erhalt der Kostümsammlung des Metropolitan Museum of Art. Doch in diesem Jahr ist die Gala politisierter denn je: Laut Daily Mail schlug Hollywood-Legende Meryl Streep (76) die Einladung als Co-Vorsitzende sogar aus – offenbar aus Protest gegen die Schirmherrschaft von Jeff und Lauren. Dass die Bezoses das offizielle Gesicht der Veranstaltung sind, bezeichnete ein Insider als "echte Ohrfeige" und zutiefst beunruhigend.

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der Saint Laurent Met-Gala-Afterparty im People's Bar, New York, 04. Mai 2026

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026

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Imago Meryl Streep in "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018)