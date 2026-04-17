Er ist Willi Wheys größte Stütze während "Let's Dance"

Willi Whey (31) steht bei Let's Dance gewaltig unter Druck – und verrät jetzt, wer ihm in dieser intensiven Zeit die meiste Kraft gibt. In der sechsten Liveshow heute Abend in Köln, dem großen Michael (†50)-Jackson-Special, will der Social-Media-Star gemeinsam mit Profitänzerin Patricija Ionel (31) die Jury und das Publikum wieder von sich überzeugen. Nachdem das Duo in der Vorwoche nur 15 Punkte bekommen hatte und Joachim Llambi (61) anschließend auf Social Media noch einmal deutliche Kritik nachlegte, arbeitet Willi nun mit Hochdruck an seiner neuen Performance. Im Gespräch mit RTL erklärt der Influencer, wie sehr ihn die letzten Tage gefordert haben – und warum ausgerechnet sein Hund Chopper jetzt seine größte Stütze ist.

Für die kommende Show bereitet sich der frühere Radsportler gleich auf mehrere Herausforderungen vor. Mit Patricija trainiert Willi eine sinnliche Rumba zu "Liberian Girl" von Michael Jackson, dazu kommen noch Gruppentänze, die die Jury zusammengestellt hat. "Ich habe einen sehr, sehr starken Tanz – für mich ist es der bisher herausforderndste, weil er sehr viele fließende und in sich gehende Bewegungen hat", beschreibt er im Interview. Die vielen fließenden Details hätten ihm in dieser Woche ordentlich zugesetzt. Zusätzlich belaste ihn die öffentliche Kritik von Joachim, der auf Instagram monierte, bei ihm gehe alles im "Schneckentempo" voran. Willi betont aber, dass der Juror ihm nach der Show auch aufbauende Worte mitgegeben habe: "Ich habe nichts gegen Joachim Llambi", stellt er klar – vielmehr wolle er es allen heute Abend auf dem Parkett zeigen.

Umso wichtiger sind für den Realitystar in dieser Phase die wenigen ruhigen Momente abseits des Studios – und die verbringt er fast ausschließlich mit Rottweiler Chopper. Der Vierbeiner ist mit nach Köln gereist, die Produktion hat Willi sogar ein Airbnb mit Garten organisiert, damit sein Hund sich wohlfühlt, während er trainiert. "Die Zeit, die ich habe, widme ich meinem Hund Chopper", erzählt der Tänzer über seine besondere Bindung zu dem Tier im RTL-Interview. Zwischen den Proben geht er mit ihm spazieren, nachts schläft Chopper mit im Bett. Willi beschreibt seinen Hund als emotionalen Rückhalt in einer Zeit, in der Freunde und Familie wegen des straffen Trainingsplans weit weg sind: In Köln ist Chopper sein fester Anker – und genau diese Nähe scheint ihm die Energie zu geben, sich bei "Let's Dance" noch einmal neu zu beweisen.

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / willibanner Willi Whey mit seinem Hund Chopper, Januar 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026