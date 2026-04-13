Joachim Llambi rechtfertigt Strenge mit "Let's Dance"-Willi

Das Duell zwischen Joachim Llambi (61) und Willi Banner (31) bei Let's Dance geht in die nächste Runde. Nachdem der Juror den Realitystar und Social-Media-Star bereits in der Liveshow am vergangenen Freitag mit knallharten Worten überzogen hatte, legt er nun auf Instagram noch einmal nach. Llambi macht dort deutlich, dass er seine strenge Bewertung für absolut gerechtfertigt hält – und erklärt, warum das Tanzduo mit drei von zehn möglichen Punkten so schlecht weggekommen ist.

Auf der Plattform begründet der 61-Jährige seine Haltung damit, dass die Fortschritte von Willi und seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (31) im Vergleich zum restlichen Feld "schlicht zu gering" seien. Während die Konkurrenz davonziehe, stagniere die Leistung des Paares. Llambis Fazit fiel unmissverständlich aus: Alles passiere bei Willi im "Schneckentempo", das Gezeigte enthalte "wenig Tänzerisches". Für ihn ist die schwache Platzierung daher kein Zufall, sondern schlicht das "Ergebnis dessen, was auf dem Parkett gezeigt wird".

Bereits in der Show selbst hatte Llambi für Aufsehen gesorgt. Er hatte den Fitnessstar mit einem "Brauereipferd" verglichen und bemängelt, dass er trotz seiner körperlichen Voraussetzungen kaum Elan und Fußdruck zeige. Mit nur 20 Takten von überschaubarer Qualität und technischen Fehlern im weiteren Verlauf konnte Willi den Juror nicht überzeugen – nicht einmal die spektakuläre Hebefigur rettete die Wertung. Fans hatten daraufhin in den sozialen Netzwerken lautstark Stellung für Willi bezogen und ihrem Unmut über die harte Wortwahl in den Kommentaren Luft gemacht.

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Collage: Instagram / willibanner, Instagram / joachim_llambi Collage: Willi Whey und Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"

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