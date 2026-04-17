Für diesen "Let's Dance"-Star ist es nach Liveshow sechs aus

Die sechste Liveshow von Let's Dance bot reichlich Körperspannung, viele gelungene Choreografien und sogar einen blutigen Zwischenfall. Alle neun Kandidaten haben in Zusammenarbeit mit ihren Tanzpartnern ihr Bestes gegeben – dennoch konnten es nicht alle in die nächste Runde schaffen. Für Willi Whey (31) ist es nach Show sechs vorbei, der Sportler erzielte bei den Einzeltänzen und der Jury-Challenge nur 24 Punkte und konnte sich auch mit den Zuschauerstimmen nicht durchsetzen.

Willi musste bereits in der vergangenen Woche zittern. Letztendlich traf es jedoch Bianca Heinicke (33). Die Social-Media-Berühmtheit hat allerdings eine zweite Chance bekommen: Schauspielerin Esther Schweins (56) ist krankheitsbedingt raus, Bibi dafür wieder drin. Sie und Zsolt Sándor Cseke (38) konnten mit ihrem Contemporary zum "Earth Song" 24 Punkte erzielen.

Für Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) lief es diese Woche jedoch erneut grandios. Das Tanzpaar startete den Abend und ergatterte direkt die volle Punktzahl von der Jury: Sowohl Jorge González (58) als auch Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) bewerteten ihren Tango zu "Beat It" mit ganzen zehn Punkten. Auch in der Jury-Challenge konnte sie mit ihrer Gruppe eine volle Zehn von der Jury abstauben. Die Zehn-Punkte-Tafel wurde heute des Öfteren gehoben – unter anderem von dem kritischen Herrn Llambi für den Cha-Cha-Cha von Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) zu "Don't Stop 'Til You Get Enough".

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov

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