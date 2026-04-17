So bereitet sich Mckenna Grace auf "Scooby-Doo" vor

Mckenna Grace (19) übernimmt in der neuen Live-Action-Serie zu "Scooby-Doo" die Rolle der Daphne und nimmt diese Aufgabe offenbar sehr ernst. In einem Interview mit TMZ am Flughafen sprach die junge Schauspielerin nun offen über ihre Vorbereitungen auf die ikonische Figur. Gegenüber dem US-Portal erklärte Mckenna, dass sie sich intensiv mit früheren Versionen beschäftigt und sowohl die animierten Klassiker als auch die Filme schaut. Besonders wichtig sind ihr dabei auch die Live-Action-Filme aus den frühen 2000er-Jahren, in denen Sarah Michelle Gellar (49) die Rolle der Daphne verkörperte.

Für ihre Recherche nutzt Mckenna zudem eine besondere Verbindung, wie sie gegenüber TMZ verrät: Ihr "Scream 7"-Co-Star Matthew Lillard (56), der in den Kinofilmen Shaggy spielte, steht ihr als persönlicher Insider mit Rat und Erfahrung zur Seite. Ob sie sich für weitere Tipps auch direkt an ihre Vorgängerin Sarah Michelle wenden wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Neben Mckenna als Daphne werden in der neuen Netflix-Serie Tanner Hagen als Shaggy, Abby Ryder Fortson als Velma und Maxwell Jenkins als Fred zu sehen sein. Paul Walter Hauser (39) wird ebenfalls Teil des Casts sein, seine Rolle ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Für Sarah dürfte die Wertschätzung ihrer jungen Kollegin ein besonders schönes Kompliment sein. Die Schauspielerin, die mit Rollen wie in Buffy selbst zum Idol einer ganzen Generation wurde, prägte mit ihrer Interpretation der Daphne Anfang der 2000er nachhaltig das Bild der Figur. Bis heute wird sie von vielen Fans untrennbar mit dieser Rolle verbunden. Mckenna, die sich früh in Hollywood etablierte und immer wieder starke, eigenständige Figuren spielt, tritt nun in dieses Erbe ein. Fans dürfen also gespannt sein, wie sie sich in der Kultrolle behaupten wird.

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "Scream 7" in den Paramount Pictures Studios in Hollywood

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Getty Images Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini und Freddie Prinze Jr. bei der Premiere von "Scooby-Doo 2", 2004

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Getty Images Schauspielerin Mckenna Grace, Dezember 2024