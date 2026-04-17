Daniel Aminati reagiert auf Ex Patrice' emotionales Video

Nach tagelanger Stille hatte sich Patrice Aminati (30) kürzlich mit einer tränenreichen Story auf Social Media zurückgemeldet. In einem emotionalen Video sprach die Moderatorin unter Tränen über die Rückschläge, mit denen sie gerade zu kämpfen hat. Patrice leidet an schwarzem Hautkrebs, der bereits gestreut hat, Metastasen wurden in mehreren Organen festgestellt. Die Diagnose gilt als unheilbar. Nun hat ihr Ex-Partner Daniel Aminati (52) auf das bewegende Video reagiert und sich öffentlich auf Instagram zu Wort gemeldet.

Der Moderator wählte dabei einfühlsame, ermutigende Worte. Zu einem gemeinsamen Familienfoto schrieb er: "Wir schaffen das!" In einer weiteren Story, auf der Patrice zu sehen ist, wurde er noch persönlicher: "Du schaffst das! Ich bin immer für dich da, das weißt du." Damit machte Daniel deutlich, dass er trotz der Trennung fest an der Seite seiner Ex-Partnerin steht. Das Paar hat seit 2025 getrennte Wege eingeschlagen, ist aber offenbar weiterhin füreinander da. Gemeinsam ziehen sie ihre Tochter Charly groß und halten auch in dieser schwierigen Zeit zusammen.

In der tränenreichen Story machte Patrice auch klar, wie sehr sie ihre Community trägt. "Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich euch sehr lieb habe und dass nicht jeder Tag gut ist und dass ich die Therapie wohl nicht gut vertrage, aber irgendwie einfach gerne weiterleben möchte", sagte sie sichtlich erschöpft. Die Behandlungen sollten ihr mehr Zeit verschaffen. Doch Patrice ließ durchblicken, wie brutal diese Zeit für sie gerade ist. Trotz der Rückschläge versuchte sie, ihren Alltag am Laufen zu halten. "Ich versuche irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten, immer weiter zu funktionieren. Das klappt ganz oft gut", erklärte sie. Aber sie verschwieg auch nicht die Tiefpunkte: Zwei Tage habe sie im Bett gelegen und geschlafen.

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IMAGO / Gartner Daniel und Patrice Aminati, 2023

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Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2026