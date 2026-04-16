Massimo Sinató äußert sich zu verfrühtem "Let's Dance"-Aus

Für Massimo Sinató (45) und seine Tanzpartnerin Esther Schweins (55) ist das Abenteuer bei Let's Dance vorzeitig beendet. Die Schauspielerin musste die RTL-Tanzshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen, was automatisch auch das Aus für den Profitänzer bedeutet. Auf Instagram meldete Massimo sich nun mit einem emotionalen Statement zu Wort und ließ dabei auch tief in seine Gefühlswelt blicken – denn die vergangenen Tage waren für ihn in mehrfacher Hinsicht belastend.

In seinem Post richtet der Tänzer herzliche Worte an seine Tanzpartnerin: "Leider ist unsere Reise vorbei. Liebe Esther, ich habe es geliebt, dich zu unterrichten, mit dir zu tanzen und über das Leben zu philosophieren. Danke für diese besondere Reise. Du bist ein wunderbarer Mensch und hast ein Herz aus Gold. Aber jetzt erst mal gute Besserung. Ich bin stolz auf dich." Gleichzeitig spricht Massimo auch von einem persönlichen Schicksalsschlag, der ihn bereits in der Vorwoche getroffen hatte: "Es war für mich eine turbulente und emotionale Woche, zunächst der Verlust eines geliebten Menschen – und dann das vorzeitige Ausscheiden von Esther und mir", schreibt er, ohne nähere Details zu nennen.

Esther war trotz zweier gebrochener Rippen zunächst beim Tanzwettbewerb angetreten und hatte sich gemeinsam mit Massimo durch die Trainingseinheiten gekämpft. Am Ende musste sie die Show aber doch verlassen, nachdem die Verletzungen noch schlimmer wurden. Massimo selbst hatte die Show am Freitag frühzeitig verlassen müssen, da sich ein Todesfall in der Familie ereignete – ein weiterer schmerzhafter Umstand in einer ohnehin schwierigen Woche für den Profitänzer.

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Getty Images Massimo Sinató, Profitänzer

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Getty Images Esther Schweins, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026