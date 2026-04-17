Ikone: Queen Elizabeths unvergessliche Looks ausgestellt

Am 21. April 2026 hätte Queen Elizabeth II. (†96) ihren 100. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wird ihr modisches Erbe mit einer ganz besonderen Ausstellung geehrt: Unter dem Titel "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" sind ab dem 10. April in der King's Gallery im Buckingham Palace rund 200 Outfits und Accessoires der verstorbenen Monarchin zu sehen. Die Schau, die bis zum 18. Oktober läuft, gilt als die umfassendste Ausstellung, die jemals über die Garderobe der Queen gezeigt wurde. Etwa die Hälfte der Exponate wird dabei zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Organisiert wurde die Ausstellung von Kuratorin Caroline de Guitaut vom "Royal Collection Trust" – auf persönlichen Wunsch von König Charles III. (77). Neben den Kleidungsstücken selbst gibt es auch bislang unveröffentlichte Designskizzen, Stoffproben und handschriftliche Briefe zu sehen, die Einblicke in die Entstehung der royalen Garderobe geben. Gegenüber dem Magazin Hello! betonte de Guitaut, dass Elizabeth entgegen mancher Berichterstattung sehr wohl modisch interessiert gewesen sei: "Die Medien verglichen sie mit ihrer jüngeren Schwester [Prinzessin Margaret], die Pariser Couturiers aufsuchte, während die Königin das Beste aus Großbritannien bevorzugte. [Ihr Stil] war elegant, zurückhaltend und angemessen, aber dennoch unverwechselbar. Sie folgte der Mode absolut." Ziel der Ausstellung sei es laut der Kuratorin, "den einzigartigen britischen Stil von Königin Elizabeth und ihr bleibendes modisches Vermächtnis zu feiern." Tickets sind ab 12 Euro erhältlich.

Die Ausstellung beleuchtet dabei eine Garderobe, die von klaren Stilprinzipien geprägt war. Elizabeth setzte auf leuchtende Signalfarben – nach dem Motto, das ihr zugeschrieben wird: "Wenn ich Beige tragen würde, wüsste niemand, wer ich bin." Zu ihren modischen Markenzeichen zählten außerdem eine dreireihige Perlenkette, glänzende Launer-Handtaschen ihres Hoflieferanten sowie der Monochrom-Look von Kopf bis Fuß. Designerisch vertraute sie über Jahrzehnte hinweg auf Sir Norman Hartnell, der bereits für ihre Mutter gearbeitet hatte und sowohl ihr Hochzeits- als auch ihr Krönungskleid entwarf. Letzteres aus weißem Satin, bestickt mit den Emblemen des Vereinigten Königreichs, beschäftigte acht Monate lang ein ganzes Team aus Schneiderinnen und Stickerinnen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Queen Elizabeth II., britische Königin, Rechts: Queen Elizabeth im Jahr 2018

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Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

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