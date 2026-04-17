Justin Bieber rockt Coachella: Streamingrekorde gebrochen

Justin Biebers (32) lang erwartetes Comeback auf der großen Bühne hat offenbar einen enormen Schub ausgelöst – und zwar nicht nur beim Publikum vor Ort, sondern auch auf den Streamingplattformen. Am 12. April, dem Tag nach seinem Headliner-Auftritt beim Coachella-Festival in Indio, Kalifornien, wurde seine Musik in den USA insgesamt 24,6 Millionen Mal gestreamt. Das entspricht laut vorläufigen Daten des Analyseunternehmens Luminate einem Anstieg von 54 Prozent gegenüber dem Vortag und sogar 74 Prozent im Vergleich zu zwei Tagen zuvor. Spotify meldete zudem einen globalen Anstieg von 250 Prozent auf seiner Plattform seit dem Festival-Auftritt.

Besonders auffällig ist dabei, wie stark Justins ältere Songs von dem Auftritt profitierten. "U Smile" aus dem Jahr 2010 legte im Vergleich zu seinen Durchschnittswerten um 600 Prozent zu, "One Love" von 2012 um 550 Prozent. "Favorite Girl" – das der Sänger seit über einem Jahrzehnt nicht mehr live gespielt hatte – schnellte um 310 Prozent in die Höhe. Aber auch neuere Tracks wie "I Do" von seinem Album "Swag II" konnten mit einem Plus von 435 Prozent punkten. Songs seiner Coachella-Gäste Tems und Dijon, die gemeinsam mit ihm auf der Bühne standen, legten ebenfalls deutlich zu.

Der Coachella-Auftritt war für Justin der erste große öffentliche Bühneneinsatz seit dem Ende seiner "Justice"-Tour im Jahr 2022. Damals hatte er die Tournee zunächst verschoben und sie schließlich aufgrund gesundheitlicher Probleme ganz abgesagt. Seither war er von der großen Bühne weitgehend verschwunden – mit Ausnahme einiger privater Gigs und TV-Auftritte. Kurz vor Coachella gab er noch ein Warm-up für geladene Fans im Roxy in Los Angeles. Viele seiner langjährigen Anhänger begleiten ihn schon seit den frühen "Baby"-Zeiten und verbinden mit Songs wie "U Smile" oder "Favorite Girl" ihre eigenen Jugenderinnerungen – nun erleben diese Tracks dank seines Festivalcomebacks ein neues Kapitel in seiner Karriere und in den Playlists der Fans.

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026