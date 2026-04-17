Ja Rule und Aisha Atkins feiern ihr 25-jähriges Eheglück

Rapper Ja Rule (50) und seine Frau Aisha Atkins haben kürzlich ihre Silberhochzeit gefeiert. Das Paar ist seit 25 Jahren verheiratet und hat den besonderen Jahrestag mit romantischen Beiträgen auf Instagram gewürdigt. Aisha teilte dabei ein Throwback-Foto vom Hochzeitstag aus dem Jahr 2001, auf dem sie und Ja Rule sich küssen – er in einem weißen Anzug mit weißem Fedora, sie im Brautkleid mit Schleier und einem Strauß in Pink und Weiß. "Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, mein Schatz! Auf viele weitere gemeinsame Jahre! Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb sie dazu.

Auch Ja Rule meldete sich auf Instagram zu Wort und teilte eine Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen des Paares. Dazu schrieb er: "25 Jahre waren einfach unglaublich! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück… auf die nächsten 25!" Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Brittany, Jeffrey Jr. und Jordan. Und schon wartet das nächste große Familien-Highlight: Tochter Brittany erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Mann Tevin Aitken, den sie im Mai 2025 geheiratet hat. Das bedeutet für Ja Rule und Aisha, dass sie bald Großeltern werden.

Die freudige Neuigkeit überbrachte Brittany ihren Eltern auf besonders rührende Weise – und hielt deren Reaktion auf Video fest. Ja Rule schilderte den Moment in der TV-Show "Sherri": "Sie sagte, sie habe ein Geschenk für uns, und legte das Ultraschallbild in eine Box. Dazu kam eine Karte mit der Aufschrift: 'Ihr seid jetzt Oma und Opa.'" Der Rapper fügte hinzu: "Man kann meinen Gesichtsausdruck sehen und den meiner Frau. Es war ein unglaublicher Moment." Trotz gelegentlicher negativer Schlagzeilen scheint Ja Rule als Familienmensch glücklich im Leben zu stehen.

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Getty Images Ja Rule bei den MTV Video Music Awards, August 2018

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Instagram / mizzrule Ja Rule bei seiner Hochzeit

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Instagram / jarule Ja Rule und seine Frau Aisha Atkins