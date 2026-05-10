Neuer Minions-Film: Bill und Tom Kaulitz leihen ihre Stimmen

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) wagen ein neues Abenteuer auf der großen Leinwand – beziehungsweise am Mikrofon: Die berühmten Zwillinge stehen für den kommenden Animationshit "Minions & Monster" in der deutschen Fassung im Synchronstudio. Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht, leihen sie im neuen Teil des 5-Milliarden-Euro-Franchises den monströsen Figuren Goomi und Dort ihre Stimmen. Der Film, in dem die gelben Kultfiguren erneut mit jeder Menge Chaos die Kinos erobern sollen, startet am 1. Juli 2026 und bringt die Musiker damit in prominente Gesellschaft.

An der Seite der Kaulitz-Brüder ist in der deutschen Fassung auch Christoph Waltz (69) zu hören, der einen ehrgeizigen Filmregisseur spricht. Christoph ist dabei gleich doppelt vertreten: Der gebürtige Wiener ist sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Synchronfassung zu hören. In der Originalversion steht er unter anderem neben Jeff Bridges (76), Allison Janney (66) und Jesse Eisenberg (42). In "Minions & Monster" ermutigt sein Charakter die Minions bei dem Plan, mit einem Film über Monster Hollywood zu erobern – was natürlich für jede Menge Chaos sorgt.

Für Bill und Tom ist es nicht das erste Mal, dass sie mit einem großen Entertainment-Franchise in Verbindung gebracht werden. Mit ihrer Band Tokio Hotel, ihrem Podcast "Kaulitz Hills" und diversen TV- und Moderationsjobs haben sich die Brüder längst ein Multitalent-Image aufgebaut. Fans kennen die beiden vor allem als eingespieltes Duo, das privat wie beruflich eng zusammenhält und sich gerne gemeinsam neuen Projekten stellt. Durch den neuen Synchronjob bei "Minions & Monster" kommt nun ein weiterer Baustein zu ihrer gemeinsamen Karriere hinzu, der ihre markanten Stimmen in einem völlig neuen, animierten Kontext hörbar macht.

Anzeige Anzeige

Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Waltz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel