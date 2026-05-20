Tom fassungslos: Bill Kaulitz traf seinen verheirateten Ex

Ein unerwartetes Wiedersehen sorgt für heftigen Zoff im Hause Kaulitz: In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hat Bill Kaulitz (36) enthüllt, dass er nach elf Jahren Funkstille zufällig seiner ersten großen US-Liebe über den Weg gelaufen ist. Bei einer Store-Eröffnung stand der Ex-Freund plötzlich vor ihm – jener Mann, der den Tokio Hotel-Sänger während ihrer zweieinhalbjährigen Beziehung durchgehend mit einer Frau betrogen habe. Trotz des damaligen Vertrauensbruchs knickte Bill bei der Veranstaltung nach den ersten Drinks ein und verbrachte mehrere Stunden mit ihm. Zwilling Tom Kaulitz (36) platzte beim Zuhören der Kragen: "Du hast dich falsch verhalten!"

Der Ex-Freund nutzte das Treffen offenbar für eine emotionale Charme-Offensive. Er behauptete prompt, all die Jahre über immer noch in Bill verliebt gewesen zu sein, und schickte direkt nach dem Event sehnsüchtige Nachrichten. Für Tom eine unerträgliche Inszenierung – immerhin ist der besagte Mann mittlerweile genau mit der Frau verheiratet, mit der er Bill damals betrog, und inzwischen Vater von vier Kindern. Während Tom vermutet, Bill sei gar nicht so zufällig auf der Party aufgetaucht, streitet der Sänger das lachend ab. Bill zieht trotz Toms Standpauke einen Schlussstrich unter das emotionale Chaos und sieht das Treffen positiv: Das ständige Kopfkino, wie ein Wiedersehen wohl wäre, sei nun endlich vorbei.

Für die berühmten Zwillinge gehören solche intimen Einblicke in ihrem Podcast, aber auch in ihrer Netflix-Serie längst fest dazu. Während Tom an der Seite von Heidi Klum (52) das stabile Familienglück genießt, verarbeitet Bill in Los Angeles immer wieder die schmerzhaften Kapitel seiner Dating-Vergangenheit. Es ist genau diese radikale und manchmal schmerzhafte Ehrlichkeit, die die Dynamik zwischen den Brüdern ausmacht. Auch wenn Tom über die Gutmütigkeit seines Zwillings nur den Kopf schütteln kann, zeigt die hitzige Diskussion vor den Mikrofonen, wie tief die alten Wunden bei Bill auch Jahre später noch sitzen.

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Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer posieren

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026