Brieffreundschaft: Besucht Olaf Schubert bald Bill Kaulitz?

Olaf Schubert (58) hat bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing offen über seinen aktuellen Draht zu Bill Kaulitz (36) gesprochen. Im Promiflash-Interview verriet der Komiker, dass der Kontakt nach ihrem gemeinsamen Halloween-Special nicht abgerissen sei und er den Sänger schon bald treffen wolle. Er nannte sogar konkrete Pläne: "Nein, nein. Wir haben eine Brieffreundschaft. Und wenn alles klappt, werde ich ihn jetzt so mal besuchen. Ende Mai in West Hollywood. Genau." Ob diese Worte ernst gemeint sind oder sich Olaf einmal mehr einen Scherz erlaubt, ist dahingestellt.

Im Gespräch mit Promiflash bleibt Olaf zumindest bei seiner Geschichte und führt mit ernster Miene aus: "Und mal sehen, wie das ist. Also, das Schwierigste war jetzt erst mal, ein Visum zu bekommen. Das habe ich. Und dann düsen wir rüber." Mit seinen Worten knüpft der Comedian an den TV-Moment vom Herbst 2024 an: Damals hatte Bill charmante Avancen in Richtung Olaf gemacht, während beide mit Kandidaten wie Palina Rojinski (41), Torsten Sträter (59), Mirja Boes (54) oder Tom Kaulitz (36) versuchten, als Letzter nicht zu lachen.

Während Olaf offenbar einem Besuch bei Bill nicht abgeneigt ist, sieht es bei Angela Merkel (71) ganz anders aus: Die ehemalige Bundeskanzlerin lässt die Kaulitz-Zwillinge weiterhin zappeln. Während eines Auftritts beim WDR Europaforum wurde Angela in einem Interview für den Podcast "0630" auf Bill und Tom angesprochen. Sie machte deutlich, dass sie weiterhin keine Pläne für "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" habe: "Die haben mich oft angefragt, ob ich komme." Ihre Antwort sei aber nach wie vor ein Nein.

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Collage: Imago, Getty Images Olaf Schubert und Bill Kaulitz, Collage

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Imago Olaf Schubert, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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billkaulitz Sänger Bill Kaulitz im Januar 2026