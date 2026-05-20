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Tom Kaulitz
Keine Chance: Angela Merkel will nicht in Kaulitz-Podcast

Keine Chance: Angela Merkel will nicht in Kaulitz-Podcast

- Michelle Hinz
Lesezeit: 2 min

Angela Merkel (71) lässt die Kaulitz-Zwillinge nun wohl weiter zappeln: Die ehemalige Bundeskanzlerin hat jetzt erneut klargemacht, dass sie nicht plant, den beiden Bill (36) und Tom (36) einen Besuch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" abzustatten. Im Rahmen eines Interviews beim WDR Europaforum für den Podcast "0630" wurde Angela auf die Brüder angesprochen, woraufhin sie verriet: "Die haben mich oft angefragt, ob ich komme." Jedoch ließ sie humorvoll durchblicken, dass ein Podcast-Besuch auch weiterhin nicht auf ihrer Agenda steht.

Als Angela dann den Satz "In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder..." vervollständigen sollte, antwortete sie trocken: "… immer noch nicht im Podcast besucht." Zudem verwies sie mit einem Augenzwinkern auf den neuen TV-Job der Zwillinge und meinte, Bill und Tom seien mit Wetten, dass..? bestimmt "vollauf beschäftigt".

Für Bill und Tom dürfte die Absage von Angela Merkel keine allzu große Überraschung sein. Die Musiker zeigen sich seit Langem begeistert von der Politikerin und betonten mehrfach ihre Bewunderung für sie. Ob die ehemalige Kanzlerin ihre Meinung irgendwann doch noch ändert, bleibt offen. Während die Zwillinge weiter auf ein Gespräch hoffen, dürfen sich Fans unterdessen auf das nächste große TV-Projekt mit Bill und Tom freuen: Am 5. Dezember 2026 moderieren sie erstmals "Wetten, dass..?" im ZDF.

Angela Merkel, Altkanzlerin
Getty Images
Angela Merkel, Altkanzlerin
Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026
Imago
Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026
Tom und Bill Kaulitz posieren
ZDF / Rankin/Serviceplan München
Tom und Bill Kaulitz posieren
Sollte Angela Merkel den Kaulitz-Podcast irgendwann doch zusagen?
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