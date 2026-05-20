Keine Chance: Angela Merkel will nicht in Kaulitz-Podcast

Angela Merkel (71) lässt die Kaulitz-Zwillinge nun wohl weiter zappeln: Die ehemalige Bundeskanzlerin hat jetzt erneut klargemacht, dass sie nicht plant, den beiden Bill (36) und Tom (36) einen Besuch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" abzustatten. Im Rahmen eines Interviews beim WDR Europaforum für den Podcast "0630" wurde Angela auf die Brüder angesprochen, woraufhin sie verriet: "Die haben mich oft angefragt, ob ich komme." Jedoch ließ sie humorvoll durchblicken, dass ein Podcast-Besuch auch weiterhin nicht auf ihrer Agenda steht.

Als Angela dann den Satz "In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder..." vervollständigen sollte, antwortete sie trocken: "… immer noch nicht im Podcast besucht." Zudem verwies sie mit einem Augenzwinkern auf den neuen TV-Job der Zwillinge und meinte, Bill und Tom seien mit Wetten, dass..? bestimmt "vollauf beschäftigt".

Für Bill und Tom dürfte die Absage von Angela Merkel keine allzu große Überraschung sein. Die Musiker zeigen sich seit Langem begeistert von der Politikerin und betonten mehrfach ihre Bewunderung für sie. Ob die ehemalige Kanzlerin ihre Meinung irgendwann doch noch ändert, bleibt offen. Während die Zwillinge weiter auf ein Gespräch hoffen, dürfen sich Fans unterdessen auf das nächste große TV-Projekt mit Bill und Tom freuen: Am 5. Dezember 2026 moderieren sie erstmals "Wetten, dass..?" im ZDF.

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Getty Images Angela Merkel, Altkanzlerin

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren