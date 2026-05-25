Peinlich? Andrea Kiewels zweideutige Gags im "Fernsehgarten"

Heiße Bühne, doppeldeutige Sprüche: Andrea Kiewel (60) heizt am Sonntagmittag im ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg schon kurz nach dem Start die Stimmung an. Bei strahlendem Sommerwetter und unter dem Motto "Küchenschlacht" begrüßt die Moderatorin um 12 Uhr Publikum und Gäste – und macht eine klare Ansage. "Ich verspreche Ihnen, es wird noch heißer", kündigt sie in der Live-Sendung an. Zwischen Musik, Kochen und guter Laune rutschen ihr prompt pikante Wortspiele heraus, die vor Ort Lacher auslösen und online sofort Reaktionen nach sich ziehen.

Andrea legt schnell nach und spielt das Motto bewusst aus. Mit Blick auf Temperaturen und Töpfe seufzt sie zunächst: "Es ist so heiß schon", um direkt den Flirt mit der Doppeldeutigkeit zu starten. In einem spontanen Call-and-Response mit den Rängen liefert sie selbst die Vorlagen: "Mmmh, saftige Schenkel", sagt sie in der Sendung, gefolgt von "Wow, ist das scharf" und "Du stehst erst auf, wenn alle hier fertig sind". Später wird es erneut anzüglich, als Andrea beim Talk auf der Bühne lachend ergänzt: "Es fängt schon an, feucht zu werden", hörbar für alle im ZDF. Während viele Besucher auf dem Gelände laut lachen, meldet sich das Netz geteilter Meinung. Auf X heißt es etwa: "Kiwi wieder voll im Schlafzimmer-Modus" oder auch "Unangenehm wie immer, ich lieb's". Andere wundern sich: "Sätze aus Kiwis Schlafzimmer? Was passiert hier", und fragen: "12.03 Uhr und im Fernsehgarten geht's um Sex. Was ist los beim ZDF?"

Schon vor zwei Wochen hatte der Saisonauftakt gezeigt, wie sehr Andrea polarisiert. Während sie im Studio mit Standing Ovations gefeiert wurde, lief auf X parallel die große Meckerrunde an. "Sorry, wenn ich tanzen sehen will, schaue ich 'Let's Dance'", spottete ein Nutzer damals über die vielen Einlagen. Andere fanden, sie erzähle "wieder blödes Zeug" oder stolperte für manche schon früh über das Thema "Fummeln". Das Fazit eines Zuschauers fiel entsprechend trocken aus: "Ziemlich langweilig heute". Gleichzeitig gab es aber auch jede Menge Fernsehgarten-Liebe im Netz. "Der Sonntag hat wieder einen Sinn. Endlich wieder Kiwi", jubelte ein Fan zum Start der Saison.

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 24.05.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026