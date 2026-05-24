TV-Show-Absage: Moderiert Andrea Kiewel heute Fernsehgarten?

Kurz vor der neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten hat Andrea Kiewel (60) für Aufregung gesorgt: Die Kultmoderatorin sagte am Freitagabend überraschend und kurzfristig ihren geplanten Auftritt in der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" ab. Dort hätte sie eigentlich über das 40-jährige Jubiläum des Fernsehgarten sowie ihr Leben in Israel plaudern sollen. Stattdessen rückte Schauspielerin Christine Neubauer (63) kurzfristig für sie nach. Für die Fans stellte sich damit sofort die bange Frage, ob Andrea auch die Moderation der beliebten Sonntagssendung absagen würde.

Einen offiziellen Grund für die Absage nannte der NDR nicht. Auf Anfrage hieß es lediglich: "Andrea Kiewel musste kurzfristig absagen." Man arbeite jedoch daran, "einen neuen Termin abzustimmen". Zusätzlich befeuert wurden die Spekulationen durch einen Probenclip auf dem offiziellen Instagram-Account des "Fernsehgarten", in dem von der Moderatorin nichts zu sehen war. Das ZDF beruhigt nun aber alle besorgten Zuschauer. "Andrea Kiewel wird den Fernsehgarten heute planmäßig moderieren", erklärt ein ZDF-Pressesprecher.

Andrea moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" bereits seit 25 Jahren und pendelt dafür regelmäßig zwischen ihrer Wahlheimat Israel und Deutschland. Wegen des Krieges in Nahost kommt es dabei immer wieder zu Problemen, da der Luftraum über Israel regelmäßig gesperrt wird. Genau aus diesem Grund musste Andrea im vergangenen Sommer sogar die große Jubiläumssendung zu ihrem 25-jährigen Moderationsjubiläum verpassen. Die neue Saison startete in diesem Jahr am 10. Mai, seitdem begrüßt sie die Zuschauer wieder allwöchentlich live vom Mainzer Lerchenberg.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

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IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin