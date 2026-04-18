"An der Nordseeküste"-Fehler kostete Klaus & Klaus Millionen

Wer kennt ihn nicht, den Schunkelhit "An der Nordseeküste"? Seit 1984 bringt Klaus Baumgart (71) mit dem Schlagersong die Festzelte zum Beben – doch hinter dem "Monsterhit", wie er selbst sagt, steckt eine bittere Geschichte. In seiner Biografie "Roastbeef mit Bratkartoffeln", die im April erscheint, packt der ehemalige Dschungelcamper nun aus und enthüllt vorab im Interview mit Bild, was ihm der größte musikalische Erfolg seiner Karriere wirklich eingebracht hat – oder vielmehr: was er ihn gekostet hat.

Der Ursprung des Problems liegt in einer Entscheidung, die der damalige Produzent aus Kostengründen traf: "Unser Produzent wollte Kosten sparen und griff auf ein holländisches Playback zurück – samt Autoren- und Verlagsrechten in den Niederlanden", erklärt Klaus. In Holland war das Lied ein Flop, doch in Deutschland wurde es zum Megahit. Die Single verkaufte sich weltweit millionenfach und wurde 1986 mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Wirklich profitiert von diesem Erfolg haben jedoch vor allem andere: Vier niederländische Autoren kassieren bis heute Gema-Gebühren auf den Song. "Sie bekommen bis an ihr Lebensende Gema-Gebühren. Ein Dankesschreiben kam nie", so Klaus. Sein bitteres Fazit: "Hätten wir das Lied selbst produziert, wären alle Rechte bei uns gewesen. Ein Fehler – mein größter Hit kostete mich im Nachhinein Millionen."

Klaus und Klaus – das war ursprünglich das Duo aus Klaus Baumgart und Klaus Büchner, die sich 1997 trennten. Seitdem steht Klaus Baumgart gemeinsam mit Claas Vogt auf der Bühne und führt das Projekt weiter. 2027 wollen die beiden ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gemeinsam feiern. Aufhören möchte Klaus noch lange nicht – er wolle weitermachen, solange es ihm Spaß macht, betont er. Bevor er zur Schlagerkarriere fand, lebte der heute 71-Jährige bereits ein wildes Leben: Mit 18 legte er als DJ in Oldenburg auf und wurde 1975 Chef-Animateur auf Ibiza.

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