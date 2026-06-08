Sophia Thomalla feiert Sieg ihres Partners Alexander Zverev

Dass Alexander Zverev am vergangenen Sonntag bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt hat, war auch für seine Freundin Sophia Thomalla (36) ein emotionaler Moment. Die Moderatorin und Schauspielerin war zwar nicht auf der Tribüne des Court Philippe Chatrier dabei, als Alexander den Italiener Flavio Cobolli im Finale bezwang – meldete sich aber unmittelbar nach dem Matchball auf Instagram aus der Ferne zu Wort. In ihrer Story teilte sie einen Beitrag der ATP, der Alexander unter dem Schriftzug "Grand Slam Champion" zeigt, mit den Worten: "Er hat es!" – ergänzt um vier rote Herz-Emojis. Kurz darauf folgte ein weiterer geteilter Post vom offiziellen Roland-Garros-Account, versehen mit einem Trophäen-Symbol und einem Herz.

Schon im Vorfeld hatte Sophia erklärt, dass sie grundsätzlich nicht während eines Grand Slams bei ihrem Partner auftauchen würde. Nach dem historischen Sieg ließ sie sich aber nicht lange bitten und machte sich sofort auf den Weg nach Paris. Am Abend postete sie ein strahlendes Selfie aus dem Zug, zeigte ein Peace-Zeichen in die Kamera und schrieb dazu: "Paris calling!" Auch Sophias Mutter Simone Thomalla (61) gratulierte auf Instagram – und das begeistert. "Endlich", kommentierte sie ein Siegerfoto von Alexander, einen weiteren Clip des Triumphs versah sie mit einem schlichten "Glückwunsch". Zu einem Foto des Tennisspielers mit dem gemeinsamen Dackelwelpen Mishka, der nach dem Sieg sogar mit auf den Platz durfte, schrieb Simone: "Hinter jedem starken Mann steht ein kleiner starker Dackel." Passenderweise meldete sich auch das Hunde-Instagram-Profil "mishkas_universe" zu Wort: "Mein Dad ist ein Grand Slam Champion."

Mit seinem Sieg hat Alexander als erster deutscher Mann seit Boris Becker (58) vor rund 30 Jahren eines der vier großen Grand-Slam-Turniere gewonnen. Dieses Spektakel ließen sich auch viele Promis nicht entgehen: Auf der Tribüne feierten Stars wie Schauspielerin Marion Cotillard (50), Musiker Lenny Kravitz (62), Schauspieler Rami Malek (45) und Model Miranda Kerr (43) den Triumph live mit. Sophia und Alexander, der aus seiner früheren Beziehung mit Influencerin Brenda Patea (32) eine Tochter hat, sind seit Oktober 2021 ein Paar und haben vor rund einem halben Jahr gemeinsam ihren Dackelwelpen Mishka auf Instagram vorgestellt. Damals schrieb die Moderatorin zu einem gemeinsamen Foto: "Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev jubelt mit der Coupe des Mousquetaires nach dem Finalsieg gegen Flavio Cobolli bei den French Open 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Simone Thomalla im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami