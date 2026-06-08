Christian Anders findet: Helene Fischer kann "nicht singen"

Christian Anders hat sich in einem Interview mit dem Magazin Freizeit Heute deutlich über Kollegin Helene Fischer (41) geäußert – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. "Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv! Sie kann nicht singen", sagte der 81-Jährige über die Sängerin, die mit Hits wie "Atemlos" zur erfolgreichsten Schlagerkünstlerin Deutschlands aufgestiegen ist. Die Worte dürften viele Fans der Sängerin überraschen, die mit ihren Konzerten regelmäßig Arenen füllt.

Die Schuld für das, was ihm an Helenes Gesang missfällt, sieht Christian nicht bei der Sängerin selbst, sondern bei ihrem Gesangslehrer. "Er hat ihre Stimme zu schmalzig gemacht, zu sehr ins Musical-artige", erklärte er und fügte hinzu: "Sie ist eine gedrechselte Sängerin, die meiner Ansicht nach besser singen könnte, wenn sie nicht von ihrem Gesangslehrer missbraucht worden wäre, ich meine stimmlich." Dann legte er noch nach und richtete sich direkt an die Sängerin: "Also, Helene, wenn du mich jetzt hörst: Wenn du Probleme hast wegen deiner Konzerte, wenn du Geld brauchst, melde dich bei mir. Ich meine es ernst, ich kann dir helfen, Helene!" Deutlich freundlicher fiel dagegen sein Urteil über Schlagerkollege Roland Kaiser (74) aus. Nach dessen Lungentransplantation und der Rückkehr auf die Bühne sagte Christian: "Er hat jeden Applaus verdient, und ich finde, er singt jetzt sogar besser als früher. Ich habe größten Respekt vor ihm."

Christian zählte in den 1970er-Jahren zu den bekannten Gesichtern der deutschen Schlagerwelt. Dass er kein Fan von Helenes Stil ist, ist dabei keine neue Haltung: Schon vor einigen Jahren sorgte er mit Kritik an der Sängerin für Aufsehen, damals störte er sich vor allem an dem aufwendigen Show-Anteil ihrer Konzerte mit Akrobatik und häufigen Outfit-Wechseln. Helene selbst hat sich zu den erneuten Aussagen ihres Kollegen bislang nicht geäußert.

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Collage: Imago, ActionPress Collage: Helene Fischer, Christian Anders

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Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"

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ActionPress Christian Anders, 2019