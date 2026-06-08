Frischgebackene Oma: Rosie O'Donnell bricht in Tränen aus

Auf dem roten Teppich der Tony Awards am 7. Juni in New York City strahlte Rosie O'Donnell (64) trotz feuchter Augen über das ganze Gesicht. Im Gespräch mit dem Magazin People sprach die 64-jährige Schauspielerin und Comedienne über ihr fünftes Enkelkind: Sohn Blake und seine Frau Teresa wurden im März dieses Jahres Eltern des kleinen Anthony Joel – und Rosie ist noch immer überwältigt vom Glück. "Meinen Sohn als Vater zu sehen und mich gleichzeitig daran zu erinnern, wie er selbst ein Baby war – das ist einfach... ich kann nicht aufhören zu weinen", verriet sie dem Magazin.

Besonders gerührt hat Rosie dabei, wie eng das Band zwischen Blake und seinem Sohn bereits ist. "Er sagt zu mir: 'Mama, ich will nicht, dass du traurig wirst, aber das Baby hängt wirklich an mir – du wirst ihn vielleicht nicht so oft halten können'", zitiert sie ihren Sohn. Zuerst habe sie das geärgert, dann aber umgestimmt: "Ich dachte, warte mal, das ist doch etwas Wunderschönes." Außerdem verriet Rosie, mit welchen Worten Blake seinen Sohn regelmäßig zum Lachen bringt: "Er schaut ihn an und sagt 'Hey, mein Baby-Boy', und der Kleine fängt an zu lachen – und er ist erst zwei Monate alt."

Rosie ist Mutter von fünf Kindern – Parker, Blake, Chelsea und Vivienne, die sie gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Kelli Carpenter großzog, sowie dem 13-jährigen Clay, den sie mit ihrer verstorbenen Ex-Frau Michelle Rounds hatte. Die Geburt von Anthony Joel hatte Rosie Ende März auf Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Foto des Babyfußes und den Worten "Anthony Joel O'Donnell ist angekommen! Und mein Herz ist geplatzt" verkündet. Neben der neuen Rolle als Oma steht für Rosie noch in diesem Sommer ein weiterer großer Moment bevor: ihr Debüt in einer eigenen One-Woman-Show am Broadway.

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards

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Getty Images Rosie O'Donnell, Juli 2022

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Instagram / rosie Rosies Sohn, Blake Christopher O'Donnell mit seiner Partnerin Teresa