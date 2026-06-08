Wegen Sommerpause und WM: "Hart aber Fair" setzt vorerst aus

Schlechte Nachrichten für alle Fans der beliebten Polittalkshow "Hart aber Fair": Die Sendung, die üblicherweise einen festen Sendeplatz in der ARD hat, verabschiedet sich für mehrere Monate in die Sommerpause. Moderator Louis Klamroth (36) stand zuletzt am 1. Juni 2026 vor der Kamera. Bis mindestens September werden laut Bild keine neuen Ausgaben der politischen Gesprächsrunde ausgestrahlt – wann genau die Talkshow auf die Bildschirme zurückkehrt, steht bislang noch nicht fest.

Für die lange Pause gibt es gleich zwei Gründe. Zum einen sorgt die parlamentarische Sommerpause dafür, dass der politische Betrieb in Berlin deutlich ruhiger wird. Viele Abgeordnete sind in dieser Zeit im Urlaub oder in ihren Wahlkreisen unterwegs, was die Verfügbarkeit von Gästen für politische Talkformate erheblich einschränkt. Zum anderen beansprucht die Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli läuft, einen beträchtlichen Teil des ARD-Programms. Der Sender zeigt 30 der insgesamt 104 Spiele des Turniers und räumt dem Wettbewerb entsprechend viel Sendezeit ein. Wer in der Zwischenzeit dennoch nicht auf die Sendung verzichten möchte, kann vergangene Folgen kostenlos in der ARD-Mediathek abrufen.

"Hart aber Fair" gehört zu den bekanntesten politischen Talkshows im deutschen Fernsehen. In der Sendung treffen Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft aufeinander, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Seit 2023 führt Louis durch die Sendung. Er übernahm die Moderation damals von Frank Plasberg (69), der die Show zuvor über zwei Jahrzehnte lang geprägt hatte.

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Getty Images Louis Klamroth beim Deutschen Fernsehpreis 2018

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Getty Images Die Argentinier rund um Lionel Messi feiern ihren WM-Sieg

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Getty Images Frank Plasberg im Januar 2019 in Düsseldorf