Prinzessin Beatrice küsst Prinz William zur Begrüßung

Was für ein herzliches Wiedersehen in den Cotswolds: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) haben gemeinsam mit ihren Männern, Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Jack Brooksbank (40), an der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in der All Saints Church in Kemble teilgenommen. Besonderer Hingucker war dabei ein zärtlicher Moment zwischen Beatrice und ihrem Cousin Prinz William (43), der ihr einen Kuss auf die Wange gab. William war zusammen mit seiner Frau Kate (44), der Prinzessin von Wales, angereist.

Auch Eugenie lieferte den Fotografen einen herzlichen Moment: Sie nahm voller Freude Mike (47) und Zara Tindalls (45) Tochter Mia (12) in den Arm, als sie vor dem Eingang der Kirche auf weitere Royals traf. Peter hatte die Familie zur "Hochzeit im kleinen Kreis" geladen. Der Vater der Schwestern, Andrew Mountbatten-Windsor (66), war bei der Hochzeit übrigens nicht dabei – er soll angesichts der Nachwirkungen seiner Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) nicht eingeladen worden sein.

Dass William und Beatrice sich bei der Feier so herzlich begrüßten, ist vor dem Hintergrund der jüngsten Berichterstattung durchaus bemerkenswert. Noch vor wenigen Monaten hieß es, William sei darauf bedacht, klare Distanz zwischen seine Familie und den Skandal um Andrew zu bringen. Royalsexperten hatten spekuliert, er könnte Gelegenheiten wie das Pferderennen Royal Ascot bewusst meiden, um nicht gemeinsam mit den York-Schwestern in der Öffentlichkeit aufzutreten. Die Szenen bei der Hochzeit zeichneten nun ein anderes Bild.

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Imago Prinzessin Beatrice begrüßt Prinz William bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in der All Saints Church in Kemble, Gloucestershire

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Imago Prinzessin Eugenie und Mia Tindall begrüßen sich bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in Kemble, Gloucestershire, 6. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Prinzessin Kate