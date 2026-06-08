Ariana Grande stichelt bei Tourstart gegen ihren Ex-Mann

Ariana Grande (32) feiert ihr großes Comeback – und kann sich dabei einen Seitenhieb auf ihre gescheiterte Ehe nicht verkneifen. Beim Auftakt ihrer "Eternal Sunshine"-Tour in der Oakland Arena in Kalifornien steht die Popsängerin erstmals seit sieben Jahren wieder auf einer großen Tour-Bühne. Wie Page Six berichtet, greift Ariana während ihres Hits "Thank U, Next" zu einer besonders deutlichen Geste: Nach der Zeile über ihre zukünftige Hochzeit hebt sie lachend zwei Finger in die Luft. Viele Fans deuten das als augenzwinkernden Verweis darauf, dass ihre erste Ehe mit Dalton Gomez (30) nicht gehalten hat – und sie einer zweiten Trauung offenbar nicht abgeneigt wäre.

Der Tourauftakt wurde für Ariana aber nicht nur wegen dieses Moments besonders emotional. Während der Show kämpft Ariana laut Page Six mehrfach mit den Tränen und richtet bewegende Worte ans Publikum. "Ich habe euch vermisst", sagt sie auf der Bühne, während die Fans jubeln, und fügtz hinzu: "Es ist schön, euch zu sehen." Später ergänzte sie: "Das ist alles sehr überwältigend, also danke euch so sehr für all eure Liebe." Mit ihrer aktuellen Tour begleitet Ariana ihr Album "Eternal Sunshine", auf dem sie in Songs wie "Twilight Zone" auch das Scheitern ihrer Ehe verarbeitet. Darin singt sie unter anderem über eine Beziehung, in der sie sich offenbar in ihrem Partner getäuscht fühlte.

Die Scheidung von Immobilienmakler Dalton Gomez wurde im März 2024 nach drei Ehejahren offiziell. Laut Page Six hatten die beiden einen Ehevertrag, und Ariana zahlte ihrem Ex-Mann einmalig 1,25 Millionen US-Dollar (rund 1,07 Millionen Euro). Außerdem einigte sie sich darauf, ihm die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf ihres gemeinsamen Hauses in Los Angeles zu überlassen sowie bis zu 25.000 Dollar seiner Anwaltskosten zu übernehmen. Ihr Herz hat die Sängerin inzwischen neu verschenkt: Seit Juli 2023 ist sie mit ihrem Wicked-Kollegen Ethan Slater (34) zusammen.

Während sie auf der Bühne also alte Kapitel aufarbeitet, blickt sie gleichzeitig nach vorn: Bereits vor über einem Monat kündigte die Sängerin ihr nächstes großes Projekt an. Auf Instagram machte sie die Spekulationen um ein neues Studioalbum offiziell. Das Werk mit dem Titel "Petal" soll am 31. Juli erscheinen.

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.