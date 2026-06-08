Weißes Outfit? Camillas Hochzeitslook sorgt für Unmut

Bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling am 6. Juni stand nicht nur das Brautpaar im Mittelpunkt des Interesses. Königin Camilla (78) sorgte mit ihrer Outfit-Wahl für reichlich Gesprächsstoff: Die Royal erschien laut oe24.at in einem monochromen Ensemble aus Kleid, Mantel und Hut, das auf zahlreichen Fotos schlicht wie Weiß wirkte. Dabei ist es bei Hochzeiten eine ungeschriebene, aber allgemein bekannte Regel, dass Weiß allein der Braut vorbehalten ist. Harriet, die frisch angetraute Ehefrau von Peter, hatte sich für einen eleganten, bodenlangen Spitzenlook entschieden – klassisch, romantisch und ganz auf ihre Rolle als Braut zugeschnitten.

Je nach Lichteinfall könnte Camillas Farbe auch als zartes Elfenbein, Creme oder helles Buttergelb durchgehen. Auf vielen Aufnahmen des Tages wirkte das Outfit jedoch deutlich heller als das. Auch Prinzessin Anne (75) erschien in einem hellen Gelbton – bei ihr war die Farbe allerdings klar erkennbar. Camillas Look bewegte sich optisch deutlich näher an Weiß. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ihr Accessoire: Die Königin kombinierte ihren Look mit einer beigen "Lady Dior Bag" der Luxusmarke Dior – ausgerechnet jener Tasche, die untrennbar mit Prinzessin Diana (†36) verbunden ist.

Die ikonische Handtasche mit Cannage-Muster und den charakteristischen Dior-Buchstaben-Anhängern wurde nach Dianas Vornamen benannt, nachdem die Prinzessin das Modell in den 1990er-Jahren regelmäßig getragen und damit weltberühmt gemacht hatte. Diana war die erste Ehefrau von König Charles III. (77) – und damit Camillas Vorgängerin. Die Kombination aus dem nahezu weißen Outfit und eben dieser Tasche bei einer royalen Hochzeit hat unter Royal-Fans nun für lebhafte Diskussionen gesorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Camilla winkt bei der Ankunft zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Epsom Derby 2026 in Epsom

Anzeige