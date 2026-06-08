Blut am Tatort: Die Angst um vermisste Nancy Guthrie wächst

Monate nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie wächst die Angst um die 84-Jährige. Die Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54) war in den frühen Morgenstunden des 1. Februar aus ihrem Haus in Arizona entführt worden. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nun hat sich der Ex-Ermittler Jon Buehler gegenüber dem Sender NewsNation zu dem Fall geäußert – und seine Einschätzung ist düster: Er glaubt, dass Nancy die Entführung möglicherweise nicht überlebt hat. Für seine Einschätzung nennt Jon zwei wesentliche Punkte. Zum einen habe es keinerlei Kontaktaufnahme durch einen möglichen Entführer gegeben. "Keine sofortige Forderung nach einer Belohnung mit dem Hinweis, dass es ihr gut geht und sie freigelassen wird", sagte er und fügte seine bittere Prognose hinzu: "Das ist eine ziemlich große Annahme, dass sie es überlebt hat."

Zum anderen beunruhigt ihn die Menge an Blut, die am Tatort entdeckt worden sein soll. "Die Menge Blut, die dort vor dem Haus vorhanden war, deutet mir auf eine Wunde hin, aus der stark geblutet hat – wahrscheinlich nicht arteriell, aber stark", so Jon weiter. Hinzu kämen Nancys Alter, ihr gesundheitlicher Zustand und die Tatsache, dass sie einen Herzschrittmacher trage. "Mit schlechter Gesundheit und dem Alter, einem Herzschrittmacher und der Angst – deshalb glaube ich einfach nicht, dass sie es überlebt hat", erklärte er. Jon betonte jedoch, dass seine Einschätzung auf seiner professionellen Interpretation der verfügbaren Beweise basiert und kein Insiderwissen darstellt.

Die Behörden haben in dem Fall bereits Tausende Hinweise aus der Bevölkerung verfolgt, konnten aber bislang weder einen Verdächtigen identifizieren noch Festnahmen vornehmen. Der Fall hatte zuletzt auch auf Bundesebene für Aufsehen gesorgt: FBI-Direktor Kash Patel hatte gegenüber NewsNation kritisiert, dass das FBI nach Nancys Verschwinden zunächst vier Tage lang nicht in die Ermittlungen einbezogen worden sei. Wer Nancy in dieser Nacht entführt hat und was mit ihr passiert ist, bleibt weiterhin ungeklärt.

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie ruft auf Instagram zur Suche nach ihrer Mutter Nancy Guthrie auf

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