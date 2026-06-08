Statement: Darum trennte sich Ina Kina von Marc-Robin Wenz

Ina Kina hat sich auf Instagram zu ihrer Trennung von Marc-Robin Wenz geäußert und dabei klare Worte gefunden. In einem ausführlichen Statement in ihrer Instagram-Story, das sie als Reaktion auf zunehmende Spekulationen und Nachfragen ihrer Follower verfasste, erklärte sie, warum sie die Beziehung beendet hat: "Ich habe gemerkt, dass unsere Werte und Vorstellungen vom Leben und einer Beziehung in wichtigen Punkten nicht übereinstimmen", schrieb sie. Für sie seien Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Loyalität unverzichtbare Grundlagen einer Beziehung – und genau diese Basis sei in der Beziehung zu Marc-Robin nicht vorhanden gewesen.

Besonders verärgert zeigte sich Ina über ein Interview, in dem ihr Ex-Freund andeutete, der Funke sei nie richtig übergesprungen. Diese Darstellung bezeichnete sie in ihrem Statement als "schlichtweg falsch" und als den für ihn "einfachsten Weg", mit der Situation umzugehen. "Wenn das der Fall gewesen sein soll, hätte so was definitiv früher kommuniziert werden müssen", stellte sie klar. Sie betonte außerdem, dass bis heute viele Themen zwischen den beiden ungeklärt seien – weil eine aufrichtige Kommunikation mit Marc-Robin schlicht nicht möglich sei.

Erst vor zwei Tagen hatte Ina im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast schon angedeutet, dass es bei ihr und Marc-Robin endgültig vorbei ist. "Ich bin nicht mehr in einer Beziehung. [...] Es ist manchmal so im Leben, manchmal trennen sich die Wege", sagte sie damals. Trotzdem wirkte sie gefasst. "Also, ich stehe hier und mir geht's gut. Eigentlich denke ich, es ist die beste Entscheidung für mich gewesen", erklärte sie. Und sie legte nach: Marc-Robin habe nicht wirklich um die Beziehung gekämpft. "Kämpfen kann man das jetzt nicht unbedingt nennen... Aber es ist besser so, wie es jetzt ist – für uns beide."

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