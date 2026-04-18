Diddys Sohn spricht: So geht es dem Ex-Rapper hinter Gittern

Sean "Diddy" Combs (56) sitzt derzeit im Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey ein – und sein Sohn King Combs (28) hat sich jetzt öffentlich dazu geäußert, wie es dem Rapper hinter Gittern geht. Ein Paparazzi-Team von TMZ traf den Sohn des Musikproduzenten in Los Angeles und befragte ihn zur Situation seines Vaters. King zeigte sich dabei entspannt und gab an, Diddy halte die Haftbedingungen gut durch. Gleichzeitig machte er deutlich, was er sich wünscht: Er forderte, seinen Vater freizulassen – "Free pops". Außerdem bedankte er sich bei den Fans für deren anhaltende Unterstützung.

Diddy wurde wegen zwei Verbrechen verurteilt: Er soll Personen über Staatsgrenzen hinweg transportiert haben, um Prostitution zu ermöglichen. Seine Haftstrafe beläuft sich auf 50 Monate. Derzeit ist seine Entlassung für den 15. April 2028 vorgesehen. Diddys Anwälte haben jedoch Anfang April vor einem Bundesberufungsgericht argumentiert, dass die sogenannten "Freak-offs" gegen kein Gesetz verstoßen hätten und die verhängte Strafe unverhältnismäßig hoch sei. Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Vor drei Wochen gab es für Diddy noch eine kleine, aber symbolträchtige gute Nachricht: Sein Entlassungstermin wurde erneut nach vorn verlegt. Aus Unterlagen der US-Bundesgefängnisbehörde, die dem Magazin People vorlagen, ging hervor, dass er schon am 15. April 2028 freikommen soll. Das war damals zehn Tage früher als der zuvor genannte Termin am 25. April 2028. Anfang März hatte die Behörde sogar noch den 4. Juni 2028 geführt.

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Getty Images P. Diddy und sein Sohn Christian Combs, Mai 2022

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Getty Images P. Diddy mit seinem Sohn Christian Combs, September 2023

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper