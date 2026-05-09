Wildes Gerücht: Hatte Sarah Ferguson eine Affäre mit Diddy?

Schmutzige Wäsche, gewaschen in bester Gesellschaft: Ein neues Buch des Royal-Autors Andrew Lownie erhebt schwere Vorwürfe gegen Sarah Ferguson (66). Demnach soll die Herzogin von York über mehrere Jahre eine geheime Liebesbeziehung mit Rapper Sean Combs (56), besser bekannt als Diddy, geführt haben. Kennengelernt haben sollen sich die beiden bereits 2002 auf einer Party von Ghislaine Maxwell (64) in New York – ihre angebliche "Friends with Benefits"-Beziehung soll aber erst 2004 begonnen haben und danach jahrelang angedauert haben. Gegenüber Daily Mail, die aus dem Buch zitiert, berichten ehemalige Mitarbeiter aus Diddys Umfeld von heimlichen Treffen in Luxushotels in Europa und Afrika – darunter angeblich auch eine Suite für über 50.000 Pfund (57.890 Euro) pro Nacht.

Besonders brisant: Sarah soll ihre Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) dem Rapper mehrfach vorgestellt haben – unter anderem bei einem Yachtwochenende im Jahr 2006, als Eugenie gerade einmal 16 Jahre alt war. "Seans Partys waren wild", zitiert Daily Mail einen Mitarbeiter des britischen Königshauses: "Die Tatsache, dass sie Eugenie mitbrachte, war alarmierend." Außerdem behauptet ein früherer Angestellter von Diddys Plattenlabel Bad Boy Records, der Musiker sei regelrecht besessen vom britischen Königshaus gewesen und habe damit geprahlt, mit Sarah geschlafen zu haben. Sogar ein Parfüm soll von ihr inspiriert worden sein: 2006 brachte Sean sein Duft "Unforgivable" auf den Markt – und behauptete laut Andrew, Sarah habe ihn dazu inspiriert. Weder sie noch er haben sich bislang öffentlich zu den Behauptungen geäußert.

Für Sarah ist es nicht der erste Skandal dieser Art. Die Herzogin geriet in den vergangenen Monaten wiederholt in die Schlagzeilen – vor allem wegen ihrer Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Enthüllte E-Mails zeigten, dass sie eine deutlich engere Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter unterhielt, als sie öffentlich zugegeben hatte. Im Dezember 2025 musste sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew (66) die Royal Lodge verlassen. Seither hält sie sich offenbar weitgehend zurückgezogen – zuletzt war sie in einem österreichischen Skiort gesichtet worden. Sean wiederum verbüßt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe, nachdem er 2025 in zwei Anklagepunkten wegen Menschenhandels für schuldig befunden wurde.

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Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: Sarah Ferguson und P. Diddy

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor