P. Diddy legt Berufung gegen Mann-Act-Verurteilung ein

Mit seinem Anwaltsteam kämpft P. Diddy (56) weiter um seine Freiheit: Am 9. April legen seine Verteidiger vor einem Bundesberufungsgericht Berufung gegen seine Verurteilung nach dem sogenannten Mann-Act ein, wie TMZ berichtet. Im Mittelpunkt der Argumentation stehen die berüchtigten "Freak Offs" – jene inszenierten Sexaufführungen, die eine zentrale Rolle in dem Verfahren gespielt hatten. Die Anwälte des Rappers bezeichnen diese als legale Amateurpornos, die durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt seien. Wann das Gericht sein Urteil fällen wird, ist derzeit noch offen.

Konkret argumentiert die Verteidigung, bei den "Freak Offs" habe es sich um "hochgradig choreografierte sexuelle Darbietungen mit Kostümen, Rollenspielen und inszenierter Beleuchtung" gehandelt, die gefilmt worden seien, damit Diddy und seine Freundinnen sich das Videomaterial später anschauen konnten. Eine Verletzung des Mann Acts, der den Transport von Prostituierten über Staatsgrenzen hinweg verbietet, liege damit nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hält diese Sichtweise für "haltlos". Neben der Verurteilung selbst greift das Team des Musikers auch die Länge der 50-monatigen Haftstrafe an. Die Verteidigung betont, der Richter habe bei der Strafzumessung Beweise aus den schwereren Anklagepunkten – darunter Racketeering und Menschenhandel – berücksichtigt, von denen Diddy freigesprochen worden war. Die typische Strafe für das Vergehen liege bei etwa 15 Monaten, Diddy habe jedoch bereits 19 Monate abgesessen.

Der Musikmogul sitzt seine Strafe seit Ende Oktober 2025 in einem Bundesgefängnis im US-Bundesstaat New Jersey ab. Sein voraussichtlicher Entlassungstermin war dort zuletzt mehrfach nach vorne verlegt worden und liegt derzeit im Frühjahr 2028. Während P. Diddy versucht, die Verurteilung nun grundsätzlich kippen zu lassen, sorgt sein Fall in den USA weiter für große Aufmerksamkeit.

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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