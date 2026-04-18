Michael Schulte teilt sein Geheimnis für den Weg zum Erfolg

Über zehn Jahre hat es gedauert, bis sich Michael Schulte (35) in der deutschen Musiklandschaft dauerhaft einen Namen machen konnte – und er macht kein Geheimnis daraus, was ihm dabei am meisten geholfen hat. Im Interview mit RTL spricht der 35-jährige Singer-Songwriter offen darüber, dass der Weg nach oben vor allem eines erfordert: "Man braucht extremen Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Weil es sich oft über viele Jahre ziehen kann, bis es wirklich funktioniert." Schon früh war Michael auf YouTube aktiv und machte so erste Erfahrungen damit, sich ein Publikum aufzubauen. Bei The Voice of Germany 2012 belegte er den dritten Platz – ein Achtungserfolg, der ihn bekannter machte, aber noch kein Fundament für eine stabile Karriere legte.

Der eigentliche Wendepunkt kam erst 2018, als er Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon vertrat und mit dem Song "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz belegte. Seitdem gilt dieser Auftritt als einer der stärksten deutschen ESC-Momente der vergangenen Jahre. Auch jungen Musikerinnen und Musikern, die in der Branche Fuß fassen möchten, gibt Michael klare Worte mit: "Man darf nicht aufgeben, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken." Sichtbarkeit sei heute wichtiger denn je. Das digitale Umfeld mit Social Media und Plattformen wie TikTok mache es zwar möglich, sich selbst zu vermarkten, bringe aber gleichzeitig eine enorme Konkurrenz mit sich. Es gelte, alle verfügbaren Kanäle zu nutzen, um in der Fülle an Talenten noch wahrgenommen zu werden. Privat zieht Michael seine Kraft vor allem aus dem familiären Umfeld: Seit 2018 ist er mit seiner Frau Katharina verheiratet, das Paar hat zwei Söhne im Alter von fünf und sieben Jahren.

Seine Songs schreibt er nach wie vor selbst, und er beobachtet, dass sie von Platte zu Platte eine zunehmend positive, lebensnahe Grundstimmung ausstrahlen. Auf die Frage, woher das komme, antwortet Michael bei RTL schlicht: "Weil mein Leben halt insgesamt auch einfach einen sehr schönen Weg gegangen ist." Bei der Auswahl neuer Songs verlässt er sich dabei auch auf den Geschmack seiner Frau, die er als verlässliche Ratgeberin schätzt, weil sie gut einschätzen könne, was seinen Fans gefällt. Michaels achtes Studioalbum "Beautiful Reasons", das am 17. April 2026 erschienen ist, trägt auf dem Cover kein professionelles Studiofoto, sondern einen privaten Schnappschuss aus dem Familienurlaub in Südafrika – ein klares Zeichen dafür, dass für ihn Bodenständigkeit und Nahbarkeit keine Marketingstrategie sind, sondern eine echte Haltung.

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Getty Images Michael Schulte, Sänger

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Christian Marquardt /Getty Images Michael Schulte, Gewinner des "Unser Song für Lissabon"-Wettbewerbs

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Getty Images Michael Schulte mit seiner Frau, 2021