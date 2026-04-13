Michael Jacksons Söhne verzaubern mit Auftritt in Berlin

Große Familienunterstützung für das Biopic "Michael": Prince Jackson (29) und sein Bruder Blanket Jackson (24), der auch unter dem Namen Bigi bekannt ist, sind zur Berliner Premiere des Films über ihren verstorbenen Vater Michael Jackson (†50) erschienen. Die beiden Söhne des King of Pop setzten bei ihrem Auftritt auf einen perfekt abgestimmten Look. Beide entschieden sich Extra zufolge für elegante, schwarze, einreihige Anzüge und wirkten damit stilvoll und klassisch zugleich. Ein besonderes Detail zog dabei alle Blicke auf sich: Sie trugen Armbinden, die mit den berühmten tanzenden Füßen ihres Vaters verziert waren. Damit zollten sie einem seiner ikonischsten Markenzeichen eine ganz besondere Hommage.

Besonders bemerkenswert war der Auftritt von Bigi, der ansonsten die Öffentlichkeit meidet und nur selten bei Events in Erscheinung tritt. Schwester Paris Jackson (28) war hingegen nicht dabei. Laut Daily Mail soll die Schauspielerin sich um mutmaßliche Missbrauchsopfer ihres Vaters kümmern. Neben Prince und Bigi waren auch die Jackson-Brüder Jackie Jackson (74), Jermaine Jackson (71) und Marlon Jackson (69) vor Ort. Aus der nächsten Generation erschienen Jaafar Jackson (29), der im Film seinen Onkel Michael spielt, sowie Jermajesty Jackson (25) und Randy Jr. Unter den weiteren Stars auf dem roten Teppich waren außerdem Miles Teller (39) und Nia Long, die ebenfalls im Biopic zu sehen sind.

Das Biopic "Michael" sorgt schon vor dem Kinostart für jede Menge Buzz! Inszeniert wird der Film von Antoine Fuqua, während John Logan das Drehbuch geschrieben hat. Am 24. April soll der Streifen endlich in die Kinos kommen – und Fans können es kaum erwarten! Auch privat rückt die berühmte Familie wieder in den Fokus: Prince Jackson ist inzwischen 29 Jahre alt und damit der älteste der drei Geschwister. Bigi Jackson sorgte schon als Kind für weltweite Schlagzeilen – unvergessen der Moment, als Michael Jackson ihn 2002 kurz über den Balkon eines Berliner Hotels hielt. Im Februar wurde er 24 Jahre alt. Auch Paris Jackson ist längst erwachsen und hat sich eine eigene Karriere als Schauspielerin und Sängerin aufgebaut.

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Getty Images Prince Jackson und Bigi Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in der Uber Eats Music Hall in Berlin

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Imago Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026

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Getty Images Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson und Marlon Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin