Miles Teller bekam zuerst eine Abfuhr von seiner Keleigh

Vor 13 Jahren nahm das Liebesmärchen von Miles Teller (38) und Keleigh Teller (33) seinen ungewöhnlichen Anfang, doch es war kein klassischer Fall von Liebe auf den ersten Blick – zumindest nicht für beide. Elitedaily schildert auf Instagram rückblickend die Abläufe der entscheidenden Nacht. Auf einer Party erspähte der Schauspieler Keleigh und war sofort hin und weg. Für ihn stand fest: "Das ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe." Mutig sprach er sie an und fragte nach ihrer Telefonnummer – und kassierte erst einmal eine Abfuhr. Anschließend verließ sie das Event. Doch das Schicksal hatte andere Pläne.

Denn nur eine halbe Stunde später sah er sie wieder – draußen, in der Kälte, noch immer vor dem Veranstaltungsort auf ihr Auto wartend. Miles nutzte den Moment und zeigte sich von seiner charmanten Seite. Er trat zu ihr, merkte, dass sie fror, und legte ihr seine Jacke um: "Du siehst aus, als ob du frierst." Dieser kleine, aber vielsagende Moment schien ihre Meinung über den Schauspieler zu ändern. Die Geste fand offenbar Gefallen, und diesmal gab sie ihm ihre Nummer. Von da an waren sie unzertrennlich und krönten ihre Liebe 2019 mit ihrer Hochzeit.

Heute gelten Miles und Keleigh als eines der beständigsten Paare Hollywoods. Die beiden zeigen ihre Liebe gerne, sei es bei offiziellen Events oder über soziale Netzwerke. Sie begleitet den Schauspieler oft bei großen Premieren, und er steht hinter der Karriere der Influencerin und des Models. Ihr Zusammenhalt zeigt sich auch in liebevollen Gesten: Zum fünften Hochzeitstag gönnten sie sich auf Bora Bora ein besonderes Erinnerungsstück und ließen ihre Eheringe als Tattoos verewigen. Keleigh, die auch unter ihrem Geburtsnamen Keleigh Sperry bekannt ist, teilt auch immer wieder Einblicke in gemeinsame Reisen. Aus einem anfänglichen "Nein" entwickelte sich so seither eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Miles und Keleigh Teller, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Miles und Keleigh Teller im September 2024