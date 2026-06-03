J.Lo über Kussszenen: Nervenkitzel auch nach all den Jahren

Jennifer Lopez (56) ist seit Jahrzehnten im Filmgeschäft – und doch gibt es eine Sache am Set, bei der sie bis heute nervös ist: Kussszenen. Bei der Premiere ihrer neuen Netflix-RomCom "Office Romance" am 26. Mai im Egyptian Theatre in Hollywood plauderte die Sängerin und Schauspielerin mit dem Magazin People offen darüber, warum sie solche Momente immer noch als aufregend empfindet. "Ich mache das schon lange, aber es ist immer eine Sache. Es ist so: 'Okay, ich muss diese Person küssen, die ich gerade erst kennenlerne.' Man wird ein bisschen nervös, das ist alles", sagte sie.

In "Office Romance" spielt Jennifer die erfolgreiche CEO Jackie Cruz (39), die sich in ihren frisch eingestellten Mitarbeiter Daniel Blanchflower verliebt – verkörpert von Brett Goldstein. Wenn es darum geht, die Nervosität zu überwinden, hat der 45-jährige Brite seinen eigenen Ansatz: einfach loslegen, ohne lange nachzudenken. Schon früher hatte Jennifer bei den Netflix Upfronts geschwärmt, dass sie und Brett von Anfang an "eine tolle Chemie" gehabt hätten. Außerdem soll es zwischen den beiden auch im echten Leben gefunkt haben. Brett selbst verriet People, dass er das Drehbuch gemeinsam mit Joe Kelly bereits während der Dreharbeiten zu "Ted Lasso" mit Jennifer im Kopf geschrieben habe. "Wir haben uns gefragt, wer der beste Romcom-Star ist, und ohne zu zögern haben wir beide J.Lo gesagt", erzählte er. "Office Romance" ist ab dem 5. Juni auf Netflix zu sehen.

Jennifer ist nicht nur als Sängerin und Unternehmerin bekannt, sondern hat auch in Sachen romantischer Komödien eine langjährige Karriere vorzuweisen. Brett wiederum wurde vor allem durch seine Rolle als raubeiniger Roy Kent in der Erfolgsserie "Ted Lasso" weltbekannt – ein Charakter, der sich laut Jennifer so gar nicht mit dem echten Brett deckt. "Ich hatte einen raueren Typ erwartet, aber man bekommt diese freundliche, sanfte und dazu sehr kluge Person, die so charmant ist", erklärte sie. "Er war so leise und sanft und völlig anders" als seine berühmte Serienfigur, so die Schauspielerin weiter.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Getty Images Brett Goldstein, Februar 2025

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Instagram / jlo Jennifer Lopez macht ein Selfie im Siegel, Dezember 2025