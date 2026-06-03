Darrell Sheets sprach offen über Depressionen vor seinem Tod

Darrell Sheets (†67), bekannt aus der Realityshow "Storage Wars", ist am 22. April im Alter von 67 Jahren gestorben. Wie ein Sprecher gegenüber Us Weekly bestätigte, reagierte die Polizei in den frühen Morgenstunden auf einen Notruf und fand den TV-Star in seinem Haus in Lake Havasu City in Arizona nach einem Suizid. Am Tag zuvor war Darrell noch in seinem Antiquitätenladen anzutreffen gewesen, wo er Fans getroffen hatte. Die offiziellen Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern noch an.

Besonders berührt das, was Darrell kurz vor seinem Tod öffentlich machte. Rund einen Monat vor seinem Ableben meldete er sich auf Facebook zu Wort und erklärte: "Ich wurde von einer sehr bösen Person gehackt." Sein Kollege Rene Nezhoda aus der "Storage Wars"-Crew berichtete Us Weekly, dass Darrell zuletzt massiv Opfer von Cybermobbing geworden war: "Ich weiß, dass Darrell möchte, dass aus dieser Sache etwas Positives entsteht. Er wurde zuletzt von jemandem sehr gequält – durch Cybermobbing."

Schon Jahre vor seinem Tod hatte Darrell offen über seine psychischen Kämpfe gesprochen. In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2018 beschrieb er Depressionen als eine gnadenlose Last: "Depressionen sind die Art, wie uns der Teufel angreift. Sie kennen keine Gnade, sie nehmen uns das Lächeln, sie kommen und gehen, sie ruinieren unsere Beziehungen, sie rauben uns das Glück, sie führen in manchen Fällen zum Suizid, sie zerstören jeden positiven Gedanken." Dabei rief er seine Follower ausdrücklich zu mehr Mitgefühl auf: "Wenn jemand euch sagt, dass er depressiv ist, dann seid freundlich und wisst, dass diese Person jede Minute damit verbringt zu leiden."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / darrellgambler Darrell Sheets, "Storage Wars"-Bekanntheit

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City

Imago Jarrod Schulz, Brandi Passante und Darrell Sheets bei der Eröffnung des Now and Then Secondhand Store in Orange, CA