RTL liebäugelt mit zweiter Chance für Georgina Fleur & Paul

Ein alter Clip aus der zweiten Staffel von Der Bachelor macht gerade auf Instagram die Runde – und bringt Georgina Fleur (36) und Paul Janke (44) zurück ins Gespräch. Das Video, das vom Account "norbertausaltenkirchen" geteilt wurde, zeigt Georgina aus dem Jahr 2012, als sie damals als 21-Jährige um das Herz von Paul kämpfte. Zu sehen ist eine typisch direkte Einschätzung von ihr über den Rosenkavalier: "Der Paul, ich glaub, dass er so ein Typ ist, der Angst vor mir hat und er ist auch ein bisschen überfordert. Aber ich glaub, der will mich f*cken, deshalb findet er mich relativ interessant." Viele Fans feiern den Ausschnitt als nostalgischen Reality-TV-Klassiker.

Besonders viel Wirbel verursachte jedoch ein Kommentar, den RTL+ unter dem Beitrag hinterließ. Der Streamingdienst fragte augenzwinkernd: "Sollen wir Georgina in die zweite Bachelor-Staffel mit Paul einladen?" – inklusive Rosen-Emoji. Hintergrund ist, dass Paul mit "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" als ehemaliger Bachelor für eine neue Staffel zurückkehrt. In der Community stieß die Idee auf großen Anklang: Zahlreiche Nutzer sprachen sich in den Kommentaren dafür aus, Georgina erneut ins Bachelor-Universum zu holen. Ob der Sender den Gedanken tatsächlich verfolgt, ist bisher offen.

Georgina und Paul kennen sich also seit rund 14 Jahren – wobei die Reality-Karriere der heute 36-Jährigen nach ihrem Ausscheiden bei "Der Bachelor" erst richtig Fahrt aufnahm. Damals belegte sie Platz fünf, zog aber nur ein Jahr später ins Dschungelcamp ein und wurde dort zur Kultfigur, unter anderem weil sie sieben Mal in Folge zur Dschungelprüfung antreten musste. Es folgten Formate wie Promi Big Brother, Kampf der Realitystars und Das Sommerhaus der Stars. Dass sie überhaupt je bei "Der Bachelor" mitmachte, war dabei nicht selbstverständlich: "Ich hab mich nie selber beworben", verriet sie jüngst in einem Podcast. Heute ist sie Mutter einer Tochter und zeigt auf Social Media andere Seiten von sich als noch zu Beginn ihrer TV-Karriere.

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Collage: Instagram / georginafleur.tv, Imago Collage: Georgina Fleur und Paul Janke

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"